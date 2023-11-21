Россияне рассказали о планируемых путешествиях в новогодние праздники

Служба доставки Boxberry решила выяснить, планируют ли россияне отправиться в новогоднее путешествие, какие направления больше всего интересуют граждан РФ и сколько они готовы потратить на поездку. Также компания захотела узнать, различаются ли взгляды и привычки путешественников из столицы и крупных городов в разных регионах России, на какие траты они готовы ради комфорта и на чем предпочитают экономить. Компания адресовала эти вопросы москвичам, а также жителям городов-миллионников в других частях страны, — Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

В этом году в новогоднее путешествие отправятся 80% опрошенных россиян, причем половина из них решила сменить домашний уют прошлогодних каникул на исследование новых мест. Большая часть респондентов (76%) планирует поездки с семьей, 24% будут путешествовать с друзьями или в одиночку.

Путешествия по России и странам СНГ россияне чаще всего планируют самостоятельно, а услуги турагентств чаще используют, планируя путешествия в страны дальнего зарубежья.

Что касается направлений поездок, предпочтения россиян практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Большинство респондентов — 78% жителей Москвы и 87% жителей региональных городов-миллионников — выбирают путешествия по России. 9% москвичей и 7% путешественников из регионов думают отправиться в страны СНГ. Как и в прошлом году, жители Москвы несколько чаще, чем жители других городов-миллионников (13% против 6%), планируют новогоднее путешествие в страны дальнего зарубежья.

Самым популярным направлением новогодних поездок по России стал Санкт-Петербург — сюда планируют отправиться 35% опрошенных россиян. На втором и третьем местах у москвичей — Сочи (20%) и Золотое кольцо (17,7%), у жителей регионов — Москва (24,1%) и Сочи (19,5%). Среди востребованных у всех россиян направлений также Казань (сюда планируют отправиться около 15% респондентов), Великий Устюг (порядка 13%), Карелия (около 12%). Жители регионов реже, чем жители столицы, выбирают Золотое кольцо (7,8% против 17,7%) и Суздаль (2,7% против 6,7%). Только москвичи (1,3%) указали в своих планах посещение Калининграда, только жители других городов-миллионников — Алтай (2,1%) и Екатеринбург (1,3%).

Среди стран СНГ наибольшей популярностью у россиян пользуется Республика Беларусь: туда планируют отправиться 49% москвичей и 41% жителей регионов. На втором и третьем местах у жителей столицы — Грузия (это направление выбрали 27,9% респондентов) и Армения (20,9%). У жителей регионов — Казахстан (27,7%) и Грузия (19,6%).

Большинство россиян — 64% москвичей и 37% жителей регионов — из всех стран дальнего зарубежья рассматривают для путешествий в новогодние каникулы Таиланд. У жителей столицы на втором и третьем месте страны Европы (26, 9%) и ОАЭ (20,9%). А вот жители других городов-миллионников выбирают Европу намного реже (7,2%). В топ-3 их предпочтений помимо Таиланда входят ОАЭ (33,7%) и Мальдивы (26,7%). Большой популярностью у всех россиян пользуются Египет, Вьетнам и Доминикана: эти направления выбрали 19%, 15% и 12% респондентов соответственно. В Турцию намерены отправиться 15,3% жителей регионов и всего 1,5% москвичей. А новогодние путешествия в Индию планируют только москвичи (9%).

На путешествие по России участники опроса планируют потратить в среднем 30 тыс. рублей на человека, по странам СНГ — 40 тыс. рублей, по странам дальнего зарубежья — 100 тыс. рублей. Примечательно, что запланированные траты у жителей Москвы и других городов-миллионников не отличаются.

Кроме того, россияне, самостоятельно планирующие путешествия, готовы платить за положительные эмоции и комфорт. Так, 72% опрошенных сообщили, что потратятся на еду в ресторанах, 63% — на поездки в такси, 57% — на жилье повышенного комфорта, 46% — на экскурсии, в том числе с индивидуальным гидом, 22% — на посещение интересных мастер-классов, а 7,7% отправят багаж на место отдыха при помощи службы доставки, чтобы путешествовать налегке.

40% опрошенных не забывают в поездках о своих близких и отправляют им сувениры и подарки через службы доставки, а 15% отправляли сувениры себе на домашний адрес.

Вместе с тем на некоторых вещах путешественники не прочь сэкономить, используя разнообразные лайфхаки. Например, 60% респондентов стараются посещать музеи в бесплатные дни, 35% приобретают местные сим-карты, 26% практикуют проходы в бизнес-залы аэропортов за подписки на специальные сервисы, 21% опрошенных заявил, что для изучения новых мест арендуют велосипеды, столько же пытаются сэкономить на авиаперелете, надевая максимально возможное число предметов одежды на себя. А почти 12% отправляют вещи себе в место назначения с помощью служб доставки, чтобы не платить за перевес или тариф, включающий багаж.

19 ноября сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на декабрь и рассказал, в какие российские и зарубежные города его клиенты поедут в первый месяц зимы. Чаще всего в декабре туристы выбирают поездки в Москву: на столицу приходится 29,0% от всех отельных заказов по стране. Следом за ней идут Санкт-Петербург с долей 20,6% и Сочи с 12,6%. Также спросом у россиян пользуются объекты размещения в Калининграде (3,1%), Казани (2,7%), Екатеринбурге (1,9%), Нижнем Новгороде (1,5%), Мурманске (1,4%), Иркутске (1,2%) и Краснодаре (1,1%).