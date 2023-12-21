Spiegel рассказал о проблемах Литвы из-за развертывания там немецкой бригады

Проект по размещению в Литве военной бригады ФРГ представляет для Вильнюса значительные трудности. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel 20 декабря.

Как отмечается в материале, Литва уже давно настаивает на размещении в стране немецкой боевой бригады, однако сейчас, по информации издания, страна столкнулась со значительными проблемами, связанными с этим размещением.

«Планируемое размещение немецкой бригады представляет для Литвы «огромную финансовую проблему», — указано в статье.

В ней приводятся выдержки из письма военного атташе посольства Германии, речь в котором идет о скрытых опасениях правительства Литвы относительно финансирования размещения базы ФРГ в стране.

Как отмечается, для Вильнюса является приоритетной инвестиция средств в модернизацию собственной армии и «Литву застигло врасплох решение министра обороны Германии Бориса Писториуса по размещению военного контингента ФРГ в прибалтийской стране».

18 декабря Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении там такой большой бригады бундесвера, которую ФРГ еще никогда не направляла в зарубежные страны. Он сообщил, что подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом дорожную карту, согласно которой с 2025 года здесь будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ. Они будут размещены в Руднинкае и Рукле, недалеко от двух крупных литовских городов — Вильнюса и Каунаса.

В зависимости от хода строительства бригада будет постепенно расширяться и достигнет в конечном итоге 4,8 тыс. человек. При этом минобороны Германии отметило, что «военную и гражданскую инфраструктуру литовской бригады бундесвера обеспечивает Литва».

8 декабря журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».

Юнгхольт также обратил внимание на то, что Писториус решил сформировать новую бригаду с нуля. Для оснащения крупного подразделения необходимо закупить тысячи единиц техники и вооружения, напомнил журналист.

О планах по развертыванию бригады в Литве Писториус объявил в начале ноября. Тогда он отметил, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 5 тыс. человек, включая 200 гражданских служащих из Германии.