Идея главы минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. Об этом в статье для газеты Die Welt написал журналист Торстен Юнгхольт 8 декабря.

«Всякий, кто изучил в школе азы арифметики, <…> знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии», — приводит издание слова полковника Андре Вюстнера.

Кроме того, в материале обратили внимание, что Писториус решил сформировать новую бригаду с нуля. Для оснащения крупного подразделения необходимо закупить тысячи единиц техники и вооружения, добавил журналист.

Юнгхольт напомнил, что докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс раскритиковал такое высказывание главы минобороны. По его словам, заменить отправленные на Украину танки на новые можно только в 2026 году. До этого времени военнослужащие будут вынуждены заниматься и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах, отметили в статье.

«Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия», — поделился Гедехенс.

7 декабря сообщалось, что в 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на следующий год. Управляющий директор парламентской группы социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катя Маст объяснила, что СДПГ настаивала на принятии бюджета на 2024 год в этом году, однако серия переговоров между Шольцем, Хабеком и Линднером результатов не дала. При этом на дальнейшие обсуждения в этом году времени нет, а значит временное управление бюджетом вступает в силу с начала года до фактического его принятия.

Ранее, 7 ноября, министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве. Отмечается, что в прибалтийской стране в качестве ядра новой бригады планируется разместить 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха. По словам Писториуса, воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.