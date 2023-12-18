В ФРГ заявили о планах отправки беспрецедентной по размеру бригады военных в Литву

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 18 декабря, заявил о договоренности с Литвой о размещении там такой большой бригады бундесвера, которую ФРГ еще никогда не направляла в зарубежные страны.

Как сообщается на сайте минобороны Германии, в этот день Писториус подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом «дорожную карту», согласно которой с 2025 года здесь будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ. Они будут размещены в Руднинкае и Рукле, недалеко от двух крупных литовских городов Вильнюса и Каунаса.

«Размещая на постоянной основе бригаду бундесвера в Литве, Германия посылает четкий сигнал солидарности со своими партнерами по НАТО. Проект амбициозен: никогда раньше бундесвер не размещал на постоянной основе столько солдат и гражданских сотрудников бундесвера за границей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о «сдерживании России на восточном фланге НАТО» в связи с украинским конфликтом.

«Имея эту боеготовую бригаду, мы берем на себя ответственность руководства здесь, в альянсе, и на восточном фланге НАТО», — приводятся на сайте слова Писториуса.

В 2025 году литовская бригада должна быть официально принята на вооружение с перепроверкой дислокации. Затем начнутся первые тренировки и упражнения. Военную и гражданскую инфраструктуру литовской бригады бундесвера обеспечивает Литва, часть ее построена заново, часть модернизирована. В зависимости от хода строительства бригада будет постепенно расширяться и достигнет в конечном итоге 4,8 тыс. человек, уточнило минобороны ФРГ.

В состав бригады входят три боевые части: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха в Баварии, 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия и один многонациональный батальон.

8 декабря журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».

Юнгхольт также обратили внимание на то, что Писториус решил сформировать новую бригаду с нуля. Для оснащения крупного подразделения необходимо закупить тысячи единиц техники и вооружения, напомнил журналист.

О планах по развертыванию бригады в Литве Писториус объявил в начале ноября. Тогда он отметил, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.