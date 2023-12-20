В Японии выразили заинтересованность в заключении мирного договора с РФ

Власти Японии сохраняют заинтересованность в решении территориальной проблемы с РФ путем заключения мирного договора. Об этом в среду, 20 декабря, заявили РБК в посольстве страны.

«К сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора», — сказали в диппредставительстве.

Таким образом посольство прокомментировало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры Москвы, в том числе с Японией, закрыты. По словам представителя дипмиссии, Москва и Токио вели переговоры по мирному договору по той причине, что между двумя странами территориальная проблема остается неурегулированной.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявлял, что его страна будет придерживаться в отношениях с Россией курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Он отметил, что отношения Японии и России находятся в сложном состоянии, однако это не помешает решению уже имеющихся проблем.

Речь идет о мирном договоре между странами, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группа островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самый крупный остров Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе. На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.

В марте 2022 года МИД РФ сообщил о прекращении переговоров с Токио по вопросу мирного договора. Причиной такого шага стали введенные Японией односторонние ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, заблокировав продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества.

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.