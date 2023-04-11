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В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
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В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил

Песков о заявлении МИД Японии: Курильские острова являются неотъемлемой частью России
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 апреля прокомментировал заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил.

Ранее Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы «незаконно оккупированными Россией». В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии.

«Мы их видим регулярно, не приемлем подобную постановку вопроса и формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Песков журналистам.

По итогам Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Однако Япония до сих пор оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и ряда территорий Малой Курильской гряды, называя их своими «северными территориями».

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