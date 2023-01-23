Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал 23 января на брифинге желание Японии заключить мирный договор с Россией.

Об этом заявил ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он указал, что Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные отношения между странами.

Так, Песков указал, что Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Кроме того, ввиду сложившихся условий, между Москвой и Токио отсутствует содержательный диалог, ввиду чего переговоры по заключению между странами мирного договора не представляется возможным на сегодняшний день.

Новость дополняется.