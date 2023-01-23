Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой

Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом 23 января заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в программной речи на открывшейся сессии парламента.

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров, с тем чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», — сказал он.

Между тем 13 января Кисида и президент США Джо Байден договорились о том, что их страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину. Такое решение было принято по итогам переговоров в Вашингтоне.

При этом ранее, 2 декабря 2022 года, Кисида отметил, что положение дел в отношениях Японии и России остается крайне сложным и в нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.