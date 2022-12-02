Япония оценила перспективы заключения мирного договора с Россией

В нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил глава правительства Японии Фумио Кисида.

«Положение дел в отношениях Японии и России остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ. Тем не менее мы продолжим твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — передает его слова в ходе дебатов в парламенте ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным и неприемлемым.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.