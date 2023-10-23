Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ

Япония будет придерживаться в отношениях с Россией курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Об этом 23 октября на 212-й внеочередной сессии парламента сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы продолжим придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил он.

Кисида также отметил, что отношения Японии и России находятся в сложном состоянии, однако это не помешает решению уже имеющихся проблем.

Речь идет о мирном договоре между странами, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группа островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самый крупный остров Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе. На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.

В марте 2022 года МИД РФ сообщил о прекращении переговоров с Токио по вопросу мирного договора. Причиной такого шага стали введенные Японией односторонние ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, заблокировав продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества.

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

В июне Кисида также заявлял, что Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией. Он подчеркнул, что Токио будет твердо придерживаться позиции заключить мирный договор с РФ, решив территориальную проблему.

14 сентября министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «Большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине. Вместе с тем министр добавила, что Токио будет твердо придерживаться курса на решение территориального спора вокруг Курильских островов и заключение мирного договора с РФ.