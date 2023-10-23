Реклама
Прямой эфир
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ

0
Фото: Global Look Press/POOL/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония будет придерживаться в отношениях с Россией курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Об этом 23 октября на 212-й внеочередной сессии парламента сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы продолжим придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил он.

Кисида также отметил, что отношения Японии и России находятся в сложном состоянии, однако это не помешает решению уже имеющихся проблем.

Островной пункт повестки: есть ли шансы у мирного договора между Москвой и Токио
И почему Япония вновь заговорила о диалоге на эту тему

Речь идет о мирном договоре между странами, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группа островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самый крупный остров Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе. На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.

В марте 2022 года МИД РФ сообщил о прекращении переговоров с Токио по вопросу мирного договора. Причиной такого шага стали введенные Японией односторонние ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, заблокировав продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества.

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

В июне Кисида также заявлял, что Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией. Он подчеркнул, что Токио будет твердо придерживаться позиции заключить мирный договор с РФ, решив территориальную проблему.

14 сентября министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «Большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине. Вместе с тем министр добавила, что Токио будет твердо придерживаться курса на решение территориального спора вокруг Курильских островов и заключение мирного договора с РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023