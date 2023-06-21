Премьер Японии заявил о сохранении курса страны на мирный договор с Россией

Япония сохраняет курс страны на заключение мирного договора с Россией. Об этом в среду, 21 июня, заявил японский премьер Фумио Кисида в рамках пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента в Токио.

«Что касается проблемы северных территорий, мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал он.

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

В начале года пресс-секретарь президента РФ заявил о невозможности продолжения переговоров Москвы и Токио по мирному договору. С его слов, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России стран. Также он отметил, что в сложившихся условиях между российской и японской сторонами отсутствует содержательный диалог, что делает переговоры на данный момент невозможными.

Кисида со своей стороны в начале февраля подтвердил неизменность позиции Японии по поводу четырех островов южной части Курил. В то же время Кисида заявил о намерении Токио продолжить переговоры на основе достигнутых с РФ договоренностей.

По итогам Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Однако Япония так и не подписала мирный договор. Токио продолжает оспаривать принадлежность островов Итуруп, Кунашир и ряда территорий Малой Курильской гряды, называя их своими северными территориями.