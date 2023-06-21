Реклама
Прямой эфир
Мир
Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата
Мир
В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата
Мир
НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Общество
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Мир
Bild предрекла Германии высокие цены на электроэнергию навсегда
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Армия
Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов

Премьер Японии заявил о сохранении курса страны на мирный договор с Россией

Премьер Японии Кисида заявил о сохранении курса страны на мирный договор с Россией
0
Фото: REUTERS/Hiro Komae
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония сохраняет курс страны на заключение мирного договора с Россией. Об этом в среду, 21 июня, заявил японский премьер Фумио Кисида в рамках пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента в Токио.

«Что касается проблемы северных территорий, мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал он.

Тональности Си: Пекин больше не признает Курилы японскими
И готовится к противостоянию с США в Юго-Восточной Азии

В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

В начале года пресс-секретарь президента РФ заявил о невозможности продолжения переговоров Москвы и Токио по мирному договору. С его слов, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России стран. Также он отметил, что в сложившихся условиях между российской и японской сторонами отсутствует содержательный диалог, что делает переговоры на данный момент невозможными.

Кисида со своей стороны в начале февраля подтвердил неизменность позиции Японии по поводу четырех островов южной части Курил. В то же время Кисида заявил о намерении Токио продолжить переговоры на основе достигнутых с РФ договоренностей.

По итогам Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Однако Япония так и не подписала мирный договор. Токио продолжает оспаривать принадлежность островов Итуруп, Кунашир и ряда территорий Малой Курильской гряды, называя их своими северными территориями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023