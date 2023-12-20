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Группировка сил «Восток» ударила по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные успешно нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 20 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточия живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Новомихайловки, Парасковиевки, Угледара и Новоукраинки», — приводит его слова «Интерфакс».

Как уточнил Гордеев, работа военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ велась с помощью бомбардировочной авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

Кроме того, он добавил, что в результате действий российских военных были ликвидированы гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, семь долговременных огневых точек ВСУ, а также три боевые бронированные машины противника.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских минометчиков, которые успешно поражают позиции ВСУ на угледарском направлении. Как отметил командир миномета с позывным Феникс, главным в деле российских военных является скорость действий при выполнении боевых задач: важно своевременно «отработать и уехать», чтобы противник не смог определить, откуда происходит ведение огня.

19 декабря сообщалось, что российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев рассказал, что российские военные также сорвали попытки ротации противника на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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