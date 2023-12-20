Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских минометчиков, которые успешно поражают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлениии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Старшина минометной батареи с позывным Прапор сообщил, что интенсивность отражения наступления ВСУ зависит от количества используемой ими техники. В каких-то случаях военным ВС РФ необходимо применить 20 мин, а когда-то достаточно одной или двух.

Он также подчеркнул, что в настоящее время противнику не удается достичь целей, «отступает потихоньку <…> силу теряет».

Кроме того, как отметил командир миномета с позывным Феникс, главным в деле российских военных является скорость действий при выполнении боевых задач, важно своевременно «отработать и уехать», чтобы противник не смог определить, откуда происходит ведение огня.

19 декабря сообщалось, что российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев рассказал, что российские военные также сорвали попытки ротации противника на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Ранее в тот же день стало известно, что подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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