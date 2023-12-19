Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замглавы Минцифры

Сергей Кучушев назначен на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение подписал 19 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На посту замглавы Минцифры Сергей Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий», — сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что в сферу компетенций Кучушева войдут реализация мер государственной поддержки, направленных на разработку и внедрение российского программного обеспечения (ПО), государственная политика по переходу госорганов на отечественные решения, разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация IT-компаний и организация работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.

Кучушев ранее работал в компаниях «Яндекс», Ozon и «Восток Инвестиции».

Ранее, 29 сентября, Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Дмитрия Кима по его просьбе. Он занимал эту должность с 13 мая 2021 года и занимался кураторством государственной политики в сфере электросвязи, в том числе использованием радиочастотного спектра.