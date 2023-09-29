Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития по его просьбе. Соответствующее распоряжение 29 сентября было размещено на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Как уточняется на сайте Министерства цифрового развития, Ким занимал эту должность с 13 мая 2021 года. Он занимался кураторством государственной политики в сфере электросвязи, в том числе использованием радиочастотного спектра. Кроме того, с 2019 года Ким был назначен на должность вице-президента макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Также Ким координировал работу департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций, департамента реализации инфраструктурных проектов и департамента развития новых телекоммуникационных сервисов.

Ранее, 19 мая, президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Он был назначен на эту должность в марте 2015 года.