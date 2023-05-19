Путин освободил от должности замглавы МИД России Сыромолотова
Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ 19 мая опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Сыромолотова <...> от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Сыромолотов родился в 1953 году. С 1979 по 1998 год работал на оперативных и руководящих должностях в органах госбезопасности. В начале 2000-х — заместитель директора Федеральной службы безопасности России, затем руководил службой контрразведки ФСБ.
В марте 2015 года Сыромолотов был назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму.