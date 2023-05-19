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Путин освободил от должности замглавы МИД России Сыромолотова

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ 19 мая опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Сыромолотова <...> от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Сыромолотов родился в 1953 году. С 1979 по 1998 год работал на оперативных и руководящих должностях в органах госбезопасности. В начале 2000-х — заместитель директора Федеральной службы безопасности России, затем руководил службой контрразведки ФСБ.

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В марте 2015 года Сыромолотов был назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму.

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