Входят и выходят: каким губернаторам в 2023-м грозит отставка

Перестановки в губернаторском корпусе могут начаться весной 2023 года . В числе чиновников с самыми высокими рисками отставки — глава Хакасии Валентин Коновалов, руководитель Красноярского края Александр Усс и губернатор Орловской области Андрей Клычков . Об этом говорится в исследовании, которое подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Причинами ухода могут, в частности, стать нецелевое расходование средств, а также проблемы, выявленные в ходе частичной мобилизации.

С высокими рисками

Наиболее масштабные перестановки в губернаторском корпусе эксперты ожидают весной наступившего года. Вторая волна может наблюдаться осенью , говорится в аналитическом докладе АПЭК «Ротация губернаторов – 2023» (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно исследованию, самые высокие риски уйти в отставку у трех губернаторов . Среди них — глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, руководитель Красноярского края Александр Усс и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Полномочия этих чиновников истекают в нынешнем году.

« В Хакасии по-прежнему складывается проблемная ситуация как в сфере управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, так и в политическом поле , в связи со скандалами, прямо или косвенно затрагивающими руководство республики», — говорится в исследовании.

Входят и выходят Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В качестве примера приводятся запросы в прокуратуру и УФАС по региону от депутата верховного совета Хакасии Евгения Челтыгмашева. По мнению парламентария, есть основания полагать, что при оплате услуг по изготовлению и размещению рекламы о деятельности руководства республики средства ее бюджета расходовались неправомерно.

Что касается губернатора Красноярского края Александра Усса, то он, как отмечают авторы исследования, за время срока пребывания на своем посту неоднократно подвергался критике со стороны прессы и политических оппонентов . Кроме того, упоминается уголовное дело в отношении председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олега Митволя, который подозревается в хищениях при проектировании метрополитена в краевом центре. Эксперты также отметили расследование дела сына главы региона — предпринимателя Артема Усса . В Италии он арестован по обвинению в закупках в США продукции военного и двойного назначения для отправки в РФ.

Проблемным в АПЭК видят и будущее губернатора Орловской области Андрея Клычкова. В регионе, по мнению авторов исследования, складывается неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения . Кроме того, власти субъекта зачастую подвергались критике со стороны мобилизованных за низкое качество обмундирования, которое им предоставили, утверждают аналитики.

Негативными факторами стали и отставки среди высокопоставленных орловских чиновников . В их числе первый замгубернатора Татьяна Крымова и глава департамента здравоохранения Станислав Шувалов, замгубернатора Антон Старосельский и глава департамента промышленности и торговли области Максим Петров.

Входят и выходят Губернатор Орловской области Андрей Клычков Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Регион также остается экономически проблемным . Кроме того, результат «Единой России» на думских выборах 2021 года в области составил 38,83% (это ниже как среднего уровня по стране, так и аналогичных показателей в большинстве соседних областей, кроме Калужской), заметили авторы исследования.

«Известия» направили запросы всем трем чиновникам.

Вероятно, но не факт

Во второй группе губернаторов, вероятность отставки которых в АПЭК оценивают как среднюю, оказались глава Якутии Айсен Николаев, Чукотки — Роман Копин, Омской области — Александр Бурков и Оренбургской области — Денис Паслер .

В ходе кампании в Госдуму 2021 года в Якутии на первое место вышла КПРФ с результатом 35,15% голосов, «что в заметной мере могло отражать и отношение населения к властям данного субъекта РФ», подчеркнули в АПЭК.

Эксперты указывают на повышенное внимание силовых ведомств к работе госаппарата субъекта, а также на ряд уголовных дел в отношении его чиновников.

Входят и выходят Глава Чукотки Роман Копин (справа) Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чукотки Роман Копин остается в числе губернаторов-долгожителей , напоминают в АПЭК. Он занимает свой пост с июля 2008 года, что неоднократно становилось поводом для информации о вероятности его замены. К проблемным точкам в субъекте авторы исследования относят низкие темпы расселения людей из аварийного жилья и неосвоенные федеральные средства на ремонт дорог.

Для губернатора Александра Буркова негативный резонанс на федеральном уровне приобрело произошедшее в августе 2022-го обрушение части многоквартирного дома в Омске . Его жители в течение трех лет предупреждали чиновников о подобных рисках, указывают в АПЭК. Кроме того, в прошлом году Генпрокуратура внесла постановление руководству региона о недостаточных темпах строительства соцобъектов.

Одним из ключевых источников проблем для главы Оренбургской области Дениса Паслера стали уголовные расследования в отношении высокопоставленных чиновников . В частности, в ноябре 2022 года была арестована министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Наталья Ибрагимова. Также, по версии следствия, в получении взятки от директора одной из строительных компаний на сумму более 400 тыс. рублей подозревается бывший замминистра культуры региона Анатолий Чахеев.

Входят и выходят Глава Оренбургской области Денис Паслер Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

В декабре были задержаны начальник управления транспорта регионального министерства строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Дмитрий Михайлов и его заместитель Сергей Левин, подозреваемые в получении взятки от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками.

Ниже среднего, но в зоне риска

Вероятность отставки «ниже средней» — у руководителей Ивановской области Станислава Воскресенского, Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, Калмыкии Бату Хасикова, Коми Владимира Уйбы, ХМАО Натальи Комаровой, Костромской области Сергея Ситникова и Липецкой области Игоря Артамонова .

В Ингушетии проблемы наблюдаются прежде всего в социальной сфере. В октябре 2022 года Махмуд-Али Калиматов признал случаи «массовых обращений жителей республики по поводу задержки выплаты пенсий», что, по его сведениям, было связано с нарушениями законодательства, выявленными во время плановых проверок в отделении Пенсионного фонда РФ по республике, говорится в докладе АПЭК.

В Калмыкии и Коми авторы исследования указывают на внутриэлитные конфликты. Несмотря на то что полномочия Бату Хасикова истекают только в 2024 году, выборы в народный хурал Калмыкии, которые должны пройти в сентябре 2023-го, могут стать катализатором дополнительной напряженности, полагают эксперты.

Входят и выходят Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков Фото: ТАСС/Санджи Убушиев

Что касается главы ХМАО Натальи Комаровой, то авторы исследования обращают внимание на недостаточную эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности на природные пожары. В Ивановской области были сообщения о нарушениях во время частичной мобилизации, напоминают аналитики. Кроме того, в исследовании отмечаются проблемы при проведении капремонта, слабое состояние коммунальных систем и качество питьевой воды, плохая уборка улиц зимой.

Поводом для обсуждения вероятности досрочной отставки губернатора Костромской области Сергея Ситникова стал пожар в клубе «Полигон» в ноябре 2022 года, считают в АПЭК. Хотя срок полномочий губернатора Липецкой области Игоря Артамонова истекает только в 2024-м, в исследовании указывается на сообщения о конфликте руководства субъекта с крупными бизнес-структурами, о котором писали СМИ.

— Случаи абсолютно разные. Если говорить о вероятности отставки Александра Усса, то да, она возможна . К нему очень много претензий. Во-первых, он не выполнил установку федерального центра по национализации элит. Его сын, вместо того чтобы работать в своей стране, стал мишенью для шантажа РФ, — сказал «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.