Росфинмониторинг оценил влияние введенных ЕС санкций

Санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной службе по финансовому мониторингу 19 декабря.

«Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере», — отметили там.

В ведомстве добавили, что ранее ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен с Росфинмониторингом до введения этих санкций. В то же время, Федеральная служба по финансовому мониторингу активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками государств, которые заинтересованы в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы.

Накануне в ЕС опубликовали список физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список в рамках 12-го пакета рестрикций. В перечень был добавлен Росфинмониторинг. При этом депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич сказал «Известиям», что новый пакет антироссийских санкций ускорит процесс деиндустриализации экономики Евросоюза. Он также выразил мнение, что очередные ограничения приведут к снижению конкурентоспособности в европейских странах.

Экономист Николай Кульбака рассказал «Известиям» 9 декабря, что Россия успешно справляется с санкциями из-за глобализации, а также своей рыночной экономики.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса после 24 февраля 2022 года.