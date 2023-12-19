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Немецкий концерн сообщил о заказе десятков тысяч снарядов для ВСУ

Оборонный концерн Rheinmetall: ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 2025 году. Об этом 18 декабря сообщается на сайте компании.

«Компании Rheinmetall поручено поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов различных типов для ВСУ. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро», — говорится в заявлении.

Отмечается, что к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела необходимость пополнения запасов.

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Ранее, 7 декабря, правительство Германии опубликовало список новой партии военной помощи Украине. В ведомстве отметили, что финансирование инициативы по наращиванию потенциала в сфере безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год, а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составят €10,5 млрд.

28 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии, и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. При этом канцлер добавил, что Берлин намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Тогда же телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сказанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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