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В ФРГ сообщили о новой партии военной помощи Украине

Правительство ФРГ: Германия передала Украине разведдроны, снаряды и машины
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Руководство Германии передало Украине новую партию вооружений, в которую вошли разведывательные беспилотники, автомобили и снаряды. Обновленный список военной помощи был опубликован 7 декабря на сайте правительства ФРГ.

Из списка следует, что за минувшую неделю Берлин отправил Киеву разведывательный беспилотник Luna NG, 10 разведывательных дронов Vector с запчастями, шесть машин пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, 1750 снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, а также 100 тыс. военных аптечек и медикаменты.

В ведомстве отметили, что финансирование инициативы по наращиванию потенциала в сфере безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год, а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составят €10,5 млрд. Эти средства будут использованы в первую очередь для оказания военной помощи Украине, передает «Газета.Ru».

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28 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. При этом канцлер добавил, что Берлин намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Тогда же телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сказанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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