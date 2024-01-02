«Сильно крутил руль»: автомобильные ошибки Ипполита из «Иронии судьбы»

Кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны почти полвека назад и с тех пор стала таким же символом Нового года, как украшенная елка, мандарины или салат оливье на праздничном столе. Наверное, все помнят, как Ипполит Георгиевич лихачит по улицам новогоднего Ленинграда и по льду Невы. Вместе с инструкторами контраварийного вождения и юристами «Известия» выяснили, какие ошибки и нарушения допустил герой Юрия Яковлева за рулем ВАЗ-2103.

Неправильная одежда, правильная обувь

По сюжету фильма Ипполит Георгиевич, поссорившись со своей невестой Надей, в приступе ревности хлопает дверью и, прыгнув за руль третьей модели «Жигулей», лихо уезжает от дома возлюбленной. Первое, на что обратил внимание руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства (КШВВМ) Олег Шатов, — это одежда, в которой герой Юрия Яковлева управляет машиной.

— Садясь за руль автомобиля, зимнюю одежду лучше снимать. Пуховик, дубленка или плотное пальто, подобное тому, в которое одет Ипполит, сковывают движения водителя. В экстренной ситуации он просто не сможет быстро повернуть руль или переключить передачу, — рассказал «Известиям» Олег Шатов.

Еще один просчет Ипполита — длинный шарф, который он не снял, садясь в машину. В определенных ситуациях этот аксессуар может быть просто опасен, считает инструктор контраварийного вождения.

Фото: Мосфильм

— В нем можно элементарно запутаться при активном рулении. А в самой критической ситуации, намотавшись на руль, шарф может стать удавкой для водителя. Настоятельно не рекомендую управлять машиной в шарфе, — дает совет руководитель КШВВМ.

Зато, отмечает эксперт, для поездки на машине несостоявшийся жених Нади выбрал правильную обувь. Те самые «ботиночки на тонкой подошве», которые упоминает Женя Лукашин, — оптимальный вариант для водителя, считает инструктор контраварийного вождения. В массивной зимней обуви с толстой подошвой сложно точно дозировать усилие, которое он прикладывает к педалям тормоза и акселератора. На заснеженной дороге избыточная тяга или, наоборот, слишком резкое торможение может сыграть с водителем злую шутку: велика вероятность потери контроля над автомобилем, отмечает эксперт. И совершенно недопустимы за рулем валенки и унты. Мало того что в такой обуви водителю практически невозможно точно дозировать усилие на педалях, за счет массивной подошвы есть риск нажать сразу на две педали. По словам Олега Шатова, их имеет смысл взять с собой на случай непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть на зимней дороге. А вот за руль зимой лучше садиться в утепленных кроссовках или невысоких полуботинках.

Следите за посадкой и руками

Есть у инструктора контраварийного вождения вопросы и к посадке Ипполита за рулем автомобиля. По словам Олега Шатова, он сидит слишком близко к рулю, очень сильно наклонившись вперед.

— Спина не лежит на спинке кресла, руки очень сильно согнуты в локтях. Это совершенно неправильная позиция за рулем машины. Управлять автомобилем в такой позе крайне сложно, — подчеркивает эксперт.

Фото: Мосфильм

По словам руководителям КШВВМ, оптимальной считается посадка, при которой тело водителя плотно прижато к креслу, руки согнуты в локтях примерно под углом в 90 градусов. При этом автомобилист должен, не отрывая спину от сиденья, свободно доставать до педалей, основных органов управления машиной, кнопок и переключателей, отмечает эксперт.

— Сразу бросается в глаза неправильное положение рук киногероя на руле — они у него находятся в верхней части обода. При таком положении резко повернуть рулевое колесо в сторону в случае необходимости, например для объезда препятствия, достаточно сложно, — отметил он в беседе с «Известиями».

Если представить, что руль — это циферблат часов, то оптимальным является расположение рук в положении «без десяти два» или «без пятнадцати три», рассказал инструктор контраварийного вождения. В этом случае водителю будет гораздо проще выполнить экстренный маневр, подчеркивает он.

«Он сделал всё, чтобы убиться»

Кадры кинофильма, на которых Ипполит активно вращает руль, свидетельствуют о наличии у сыгравшего его Юрия Яковлева определенных навыков контраварийной подготовки , отмечает Олег Шатов.

— Техника руления с перекрестным перехватом, которую он демонстрирует киногерой, заслуживает похвалы. Определенные шероховатости, конечно, есть: например, Ипполит слишком долго задерживает руль в крайних положениях, что дополнительно провоцирует занос. Однако при этом он вращает рулевое колесо очень быстро — за технику руления ему можно поставить твердую четверку, — оценил навыки Ипполита инструктор.

Фото: Мосфильм

Тем не менее герой Юрия Яковлева крутит баранку, совершенно не учитывая положение автомобиля и угол поворота передних колес. Кроме того, судя по тому, как автомобиль дрифтит по улицам Ленинграда, врезаясь в сугробы и каменные парапеты, а также «вальсируя» по льду Невы, Ипполит Георгиевич полностью выжал педаль акселератора и ни на секунду ее не отпускает, считает эксперт.

— На скользкой дороге требуется более точная и дозированная работа с педалью газа. Здесь же Ипполит сделал всё, чтобы убиться, но при этом не предпринял ни одной попытки стабилизировать машину. Для этого, управляя заднеприводным ВАЗ-2103, ему надо отпустить педаль газа и вращать руль в строну, противоположную заносу. Однако этого сделано не было. В итоге автомобиль врезался в набережную Невы и оказался под толстым слоем снега, который на него вывалил водитель самосвала, — отметил Олег Шатов.

Лишение прав и солидный штраф

В действиях киногероя «Иронии судьбы», который лихачил по улицам Ленинграда, юристы нашли ряд серьезных правонарушений. Если бы действие фильма происходило в наше время, Ипполиту Георгиевичу грозили бы лишение прав и солидный штраф, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Во-первых, герой Юрия Яковлева управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности , отметил он.

— Согласно ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», этот проступок грозит водителю штрафом в размере 1 тыс. рублей, — рассказал юрист.

Фото: Мосфильм

Кроме того, в одном из эпизодов Ипполит не справился с управлением «Жигулями» и врезался в каменный парапет на набережной. Это также считается ДТП, и, если следовать нынешней редакции Правил дорожного движения, водитель в этом случае обязан сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию. Он этого не сделал и продолжил дрифтовать , отметил адвокат.

— Таким образом, Ипполит фактически скрылся с места ДТП. Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», такое нарушение грозит водителю лишением водительского удостоверения сроком на 1–1,5 года либо арестом на срок до 15 суток, — подчеркнул Сергей Радько.

Судя по сюжету фильма, дрифтуя по ленинградским улицам, Ипполит выезжает на тротуар напротив Исаакиевского собора. Это грозит водителю штрафом в размере 2 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

Есть у адвоката вопросы относительно «вальса», который «трешка» под управлением Ипполита исполняла на льду Невы. Выезд на лед водоемов вне установленных ледовых переправ категорически запрещен, напоминает Сергей Радько. При этом ответственность за нарушение этого запрета регулируется региональным законодательством и отличается в зависимости от региона, где оно было совершено, отмечает он.

Если бы киногерой несанкционированно выехал на лед Невы в наше время, то, согласно ч. 2 ст. 43-6 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», ему бы грозил штраф в размере 1,5–5 тыс. рублей.

Фото: Мосфильм

В действиях Ипполита за рулем автомобиля, усматриваются признаки «опасного вождения», считает Сергей Радько. Однако, несмотря на ряд законопроектов, предусматривающих введение штрафов за агрессивный стиль езды, ответственность за такие нарушения действующим законодательством не предусмотрена, отмечает юрист.

Полиция напоминает

Госавтоинспекция МВД России призывает автомобилистов не повторять ошибок Ипполита Георгиевича и неукоснительно соблюдать требования ПДД не только в новогодние праздники, но и в любое другое время года.

— В новогодние праздники предупреждаем автовладельцев о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Даже минимальная доза алкоголя может привести к трагедии. Поэтому настоятельно не рекомендуем водителям сдаться за руль после употребления алкогольных напитков. В течение всех новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и сплошные проверки на российских дорогах автоинспекторы будут проводить ежедневно, — отметили в Госавтоинспекции.

Фото: Мосфильм

В ведомстве призвали участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

— Не рискуйте своей жизнью, здоровьем своих близких и жизнями окружающих вас участников дорожного движения, откажитесь от поездки после употребления алкоголя, — обратился к водителям старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.