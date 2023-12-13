Аналитики «Дзена» назвали главные символы Нового года для трех поколений россиян

Аналитики контентной платформы «Дзен» провели опрос на тему, какой контент и традиции считают главными на Новый год представители разных возрастов — зумеры (от 18 до 24 лет), миллениалы (от 25 до 34 лет) и поколение Х (от 35 до 45 лет). Фаворитами среди кинофильмов оказались «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Гарри Поттер», а также поздравления родственников и друзей посредством онлайн-общения.



Согласно опросу, в котором поучаствовало более 1,5 тыс. интернет-пользователей, россияне в возрасте от 35 до 45 лет не могут представить Новый год без кино — 70% представителей поколения Х. Их самые любимые новогодние картины –– классические советские фильмы, в частности «Ирония судьбы, или С легким паром!» (21%), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (9%), «Иван Васильевич меняет профессию» (8%).

Более молодое поколение россиян ассоциирует праздник с кинопросмотром на порядок меньше. Большинство зумеров вообще не связывает Новый год с фильмами (67%), около трети (32%) миллениалов также не считают фильмы важным элементом праздника. Хотя доля киноманов из этих групп тоже есть: для них главная новогодняя лента — это «Гарри Поттер» (8% зумеров и 17% миллениалов). Также миллениалы отметили «Один дома», «Сумерки» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12%, 5% и 5%), а зумеры –– «Ирония судьбы, или С легким паром!» (7%), «Елки» (4%), «Хроники Нарнии» (3%), «Чарли и шоколадная фабрика» (3%).



Просмотр телешоу в Новый год также не является главной традицией у молодого поколения, об этом заявили 100% опрошенных представителей до 25 лет. А вот чем россияне старше, тем больше они отдают предпочтение телевизионным передачам: 37% миллениалов и 66% из поколения Х.

Также миллениалы чаще других поколений не могут представить Новый год без сериалов — больше трети (38%) респондентов. Среди зумеров сериалам отдают предпочтение меньше четверти (23%) опрошенных. А вот 100% респондентов поколения Х вообще не ассоциируют Новый год с просмотром сериалов. При этом и миллениалы, и зумеры в основном смотрят специальные новогодние выпуски любимых сериалов (13% и 8%). Первым особенно нравится смотреть в праздники «Шерлока» (9%) и «Игру престолов» (7%), а вторые предпочитают «Друзей» (5%) и «Теорию Большого взрыва» (4%).

Что касается праздничного застолья, то главным блюдом новогоднего стола для трети (33%) зумеров и 39% миллениалов является оливье. Респонденты старшего возраста отдают предпочтение селедке под шубой — каждый третий (33%) представитель поколения от 35 до 45 лет. Среди других блюд и продуктов у зумеров лидируют красная икра (9%), селедка под шубой (7%) и горячие мясные блюда (5%). Миллениалы предпочитают салат «Мимоза» (7%), холодец (6%) и красную икру (5%). Поколение Х не может представить праздничный стол без холодца (11%), шампанского (9%) и также салата «Мимоза».

Также каждый пятый россиянин независимо от возраста (21% зумеров, по 22% миллениалов и поколения Х) отметил, что главный символ праздника –– это живая елка в доме. Молодое поколение от 18 до 25 лет в качестве символа Нового года чаще называет Деда Мороза и Снегурочку (23%) и праздничный досуг (13%).

Кроме того, большинство миллениалов и зумеров планирует поздравить родственников и друзей онлайн — с помощью сообщений, аудио- или видеозвонков (34% и 28% соответственно). Каждый второй россиянин в возрасте от 35 до 45 лет (51%) планирует прийти в гости к тем, кого хочет поздравить, или пригласить их к себе домой. Вживую поздравлять близких планирует лишь четверть миллениалов (23%) и зумеров (24%).

Ранее, 11 декабря, эксперт Васильев рассказал «Известиям», как правильно выбирать искусственную елку на Новый год. По его словам, следует обратить внимание на упаковку, конструкцию и иголки. Важно, чтобы ель была упакована в коробку из плотного картона, на которой обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала искусственной хвои, указал специалист.