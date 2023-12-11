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Эксперт дал советы по выбору искусственной елки на Новый год

Эксперт Васильев: некачественную искусственную ель легко опознать по едкому запаху
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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При выборе искусственной елки на Новый год нужно обратить внимание на упаковку, конструкцию и иголки. Об этом 11 декабря «Известиям» сообщил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Прежде чем отправиться в магазин за елкой, выберите место, куда будете ее ставить. Если в вашем распоряжении есть целая гостиная, то выбирайте себе напольную ель, а если планировка позволяет только компактные решения — присмотритесь к миниатюрным настольным елочкам. По моему мнению, оптимальные параметры напольной ели: 1,5–1,8 м в высоту и до 100 см в ширину, а для настольной — от 15 до 60 см в высоту и до 60 см в ширину. Ширина измеряется по нижнему ярусу», — сказал он.

По словам эксперта, важно, чтобы ель была упакована в коробку из плотного картона, на которой обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала искусственной хвои.

«В противном случае вместо запаха мандаринов по вашей комнате будет разноситься аромат дешевого пластика, а вместо новогоднего настроения в воздухе будут витать вредные химические соединения», — сказал Васильев.

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Собеседник «Известий» рекомендовал брать елку из качественного ПВХ. Это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, который будет хорошо смотреться в интерьере и не ударит по кошельку.

«Крайне не рекомендую покупать ель с иголками из пропитанной бумаги, так как она может легко загореться. К тому же неизвестно, какие вещества производитель добавил в пропитку. Универсальный совет: некачественную ель легко опознать по едкому запаху, доносящемуся из коробки», — сказал он.

Как отметил Васильев, самая хорошая ель — разборная с креплениями на шарнирах. После того как закончатся все новогодние застолья, ее можно будет легко убрать в коробку и спрятать до следующего Нового года.

«Самое главное в елке — ее иголки. Рекомендую выбирать хвою из тонко нарезанной ПВХ пленки, так как она наиболее приятная на ощупь и на вид. Хвоя из лески тоже смотрится неплохо, но сильно топорщится и скорее напоминает ершик для мытья посуды, чем благородное новогоднее дерево. Безопасна ли хвоя с эффектом заснеженности? Да, но только в том случае, когда вы покупаете елку у проверенного производителя. Ель с напылением из дешевой краски осыплется через пару дней после использования, либо будет источать всё тот же противный химический запах», — добавил он.

Подставка для елки может иметь три или четыре точки опоры: треножник или крестовина — не принципиально. Главное, чтобы соединение подставки со стволом было достаточно надежным и не имело фабричных дефектов. Также стоит отдать предпочтение подставкам из металла, так как пластик существенно уступает ему в прочности, заключил эксперт.

Ранее в этот день детский и семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с «Известиями» дала советы родителями, как объяснить ребенку, что подарок, который он просит на Новый год, слишком дорогой. По ее словам, с ребенком нужно договориться о том, что Дед Мороз дарит недорогие подарки: конфеты или игрушку.

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