Психолог рассказала о способах объяснить ребенку, что подарок слишком дорогой

Детский и семейный психолог Светлана Смирнова 11 декабря в беседе с «Известиями» дала советы родителями, как объяснить ребенку, что подарок, который он просит на Новый год, слишком дорогой.

«Уже скоро во всех игрушечных магазинах России задумчиво бродящие родители, осматривающие полки, и мечтательные дети. Декабрь становится таким преддверием чуда для многих семей. Но что делать, если чудо стоит дорого? Давайте разберем две ситуации», — заявила специалист.

Первая — когда ребенок просит дорогой новогодний подарок непосредственно от родителей. По мнению психолога, здесь нужно просто объяснить, что этот презент слишком много стоит. Чудо тут не разрушится, потому что есть определенные финансовые обстоятельства в семье, отметила Смирнова.

«Когда ребенок в магазине говорит: «Хочу что-то» — то родители совершенно спокойно могут сказать, что на это денег сейчас нет: «Сможем купить, когда будут». Также с подарком на Новый год: «У нас есть бюджет, он такой-то. А то, что ты хочешь, стоит в разы дороже, поэтому будет другой подарок». То есть, если мы просто обозначим детям ситуацию, как она есть, это не разрушает чудо, мы учим их адекватному восприятию реальности», — объяснила эксперт.

Сложнее ситуация, когда ребенок хочет дорогой подарок от Деда Мороза, считает собеседница «Известий».

«В большинстве семей довольно рано прививается история, что Дед Мороз — такое волшебство, которое может исполнять все желания. Также во многих семьях ребенок пишет письмо Деду Морозу со своими просьбами, а родителям не показывает, опасаясь, что не сбудется. И вот тут начинаются чудеса изобретательности, чтобы, во-первых, понять, что в этом письме, а во-вторых, подумать, как сделать так, чтобы реализовать или не реализовать это желание», — сказала Смирнова.

Для начала, если вы только заводите такую традицию с ребенком, следует выстроить ее так, что от Деда Мороза приходят небольшие подарки — конфеты или игрушка, советует психолог. Тогда ребенок изначально будет готов к символическому презенту от волшебника.

Кроме того, можно написать ответное письмо от Деда Мороза, в котором сказочный герой объясняет, что в этом году подарки будут такими-то, — придумать аргументацию.

«Иногда это аргументация педагогического характера, из серии «ты не очень хорошо учишься в школе, уроки не делаешь». Иногда это аргументация сказочного характера — «плохой Гринч или Кощей Бессмертный украл часть подарков (твой большой набор Lego). И у меня уже не было времени создать новые. Но на такой подарок времени хватило (средний набор Lego). Знаю, что тебе именно его не хватало для коллекции», — заключила Смирнова.

8 декабря эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как подобрать идеальный набор инструментов, в котором не будет ничего лишнего. В первую очередь нужно учитывать интересы и потребности получателя подарка. Например, если мужчина любит проводить время в гараже, его порадует автомобильный комплект с трещотками и головками. Если он занимается электрикой, ему пригодится набор электромонтажного инструмента с отвертками и бокорезами.