Под елочкой скакал: какие кинопремьеры ждут нас в декабре

Предновогодние распродажи в магазинах в последнее время всё активнее сдвигаются куда-то в сторону осени — вот и кинотеатры теперь решили поспешить. Добрые праздничные сказки в этом году косяком выходят на большие экраны не в праздники, а уже в начале декабря. Репертуар обширен — главное, не ошибиться с выбором. О поиске счастья в личной жизни расскажет «Мужчина к Новому году», о счастье в работе поведает «Новогодний шеф», «Манюня. Новогодние приключения» порадует доброй ностальгией по счастливому советскому детству. О кинопремьерах декабря рассказывают «Известия».

«Елки-10»

7 декабря

«Елки» выходят на экраны 13-й год, серия состоит уже из девяти фильмов. Десятый, юбилейный, поджидает киноманов, как обычно, накануне новогодних праздников. Долгожительство франшизы потрясает: обычно уже третий подряд сиквел к удачной картине производит крайне удручающее впечатление на публику. «Елки», однако, в праздничные дни с изумительным постоянством продолжают собирать кассу, превратившись для россиян в подобие новогоднего «Поля чудес» — праздничный аттракцион исполнения желаний уровня нового утюга и возможности передать привет землякам.

«Елки-10» шлют приветы в Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Нижний Новгород . Желания исполняются тоже вполне традиционные, не хуже утюга: пенсионеру из дома престарелых подмигнет президент, новгородчанка Таня вырвет возлюбленного из лап игромании, а муж Ларисы из Тюмени научится любить блоги еще почище супруги. В общем, семейные ценности, как обычно, спасут мир аккурат к новогодней ночи. Вместо праздничного фейерверка на экране появится Филипп Киркоров, что даже и ярче. С Новым годом, с новыми «Елками»!

«Мужчина к Новому году»

7 декабря

Лера (Кира Кауфман — «Северное сияние», «Осколки») — классический типаж «успешной красавицы» из романтического кино. В наличии: манто, ярко-красная помада, вечный бумажный пакет из бутика в руках, отсутствие личной жизни и готовность соглашаться с мантрой «Мы — богини, а они — рабы», как только речь заходит о мужчинах. Амбиции, однако, не соответствуют амуниции: поспорив с подружкой, что найдет себе мужчину к Новому году, она обращается к помощи сайта знакомств и исправно ходит на свидания с извращенцами, психами, метросексуалами, озабоченными коротышками и восьмидесятилетними мачо.

Обычные пользовательницы сервисов знакомств отсеивают подобных типов сходу, но у Леры свой стиль: кажется, любое мужское фото лишает ее разума еще на подлете. Неудивительно, что кульминацией ее похода за принцем становится выход на сцену в костюме картошки фри. А ведь действие происходит в Питере — столице новогодних знакомств. Помнится, училке Наде Шевелевой, чтобы, по выражению Леры, «подцепить мужика», понадобилось меньше суток. Но Лера — не Надя, даже имя у нее какое-то смешное. Впрочем, чему тут удивляться, комедия ведь.

«Одна дома»

7 декабря

«Один дома» Криса Коламбуса уже не первое десятилетие не дает спокойно спать режиссерам всего мира своей обманчивой простотой: один сопляк, двое жуликов-идиотов, несколько технических штучек в стиле пакостного инженерного гения — и такой оглушительный успех! Режиссер Анарио Мамедов решил воплотить удачную схему — правда, с небольшими коррективами. Мальчика заменили на девочку, за инженерные фантазии поставили отвечать взрослого персонажа — ибо кипятильник детям не игрушка — да и с жуликами шутить не стали, ибо Уголовный кодекс не велит. Получилась борьба добра с еще более масштабным и решительным добром.

Инженер Артем (Михаил Тарабукин — «Война», «Гранд») хочет денег и счастья всем даром, поэтому изобретает универсальную отмычку и идет ее опробовать на квартирах беспечных граждан. В одной из квартир он встречает девочку Стефанию с безошибочно узнаваемым лицом малолетнего Маколея Калкина, которой тоже хочется принести добра в этот мир — а именно купить маме подарок, так что, как и Артему, деньги ей нужны позарез. Девочка с добрым прищуром шантажирует недотепу-грабителя — и на следующее дело они отправляются вместе. Нетрудно догадаться, что от такого нашествия добра ни один честный гражданин не пострадает, а любовь в очередной раз спасет мир. Вот только Крису Коламбусу будут сниться кошмары, но это, право, такая мелочь, да и вряд ли ему доведется всё это лицезреть.

«Манюня. Новогодние приключения»

14 декабря

Книги Наринэ Абгарян о живущих в армянской глуши Манюне, ее подружке Каринэ и грозной Манюниной бабушке Розе Иосифовне уже не первый год считаются современной детской классикой. Старшее поколение читателей ностальгически вздыхает по приметам несытого советского детства — от игр с песком до многокилометровых очередей за всем подряд. Молодежь ужасается экстремальным детским играм и родительской беспримерной жестокости, когда за порванную одежду можно отхватить от родителей наказание по полной программе. Впрочем, где споры — там жизнь, а чего у героев «Манюни» не отнять — они живые. Трогательные, нелепые, настоящие.

Режиссеру Арману Марутяну, многолетнему постановщику «Манюниного» сериала, это удалось передать в полной мере. Новогодние праздники не задались: из-за аномально теплой зимы не выпал снег, и Манюня запирается в своей комнате до тех пор, пока снег не пойдет. И вот семейство вынуждено отправляться в горы, где есть не только снег, но и старый дачный домик, где можно с комфортом провести праздники. По крайней мере, так это звучит в теории — на практике же всё окажется гораздо интереснее... Материальный мир советской провинции воспроизведен с любовной тщательностью, так что на семейный поход в кино можно смело брать с собой старшее поколение — ностальгия гарантирована.

«Новогодний шеф»

14 декабря

Виктор — владелец модного ресторана. Правда, дела у него идут так себе, но на Новый год продан полный зал. Однако шеф-повар уходит из ресторана прямо накануне праздника, забрав всю команду. Но сладкое Виктор осмотрительно заказывает заранее, и вовсе не у своего шефа. А у Олеси. У Олеси есть фирма «Кухня на дому». Но дела в ней идут не очень. Настолько не очень, что Олеся в своей «Кухне на дому» не только за повара, но и за курьера. Но на предложение Виктора срочно подхватить брошенное знамя и занять место шеф-повара в его модном заведении Олеся отвечает отказом. Виктор с отказом не согласен и смешно возит руками по закрывающемуся стеклу Олесиной машины так, что ему чуть было пальцы не защемило. А всё это потому, что сюжету нужна интрига, парадокс и немножко юмора. Ну и романтика, куда же в Новый год без романтики.

В порядке романтики Виктор потом сыграет на рояле и споет песню из «Чародеев», потому что своей пока не придумал. А Олеся на Новый год приготовит гостям такое, что они хором скажут: «Как в детстве!» И получится, почти как в «Рататуе», потому что своего меню Олеся с Виктором пока не придумали. Но обязательно придумают. Куда денутся, им еще через год в сиквеле выходить. Но только если повезет. Но не факт.

«Рождество в подарок»

21 декабря

В семье десятилетней Кьяры есть традиция: каждый год в Рождество она отправляется в гости к дедушке Лоренцо в его небольшой отель в Альпах. Но в этом году всё пошло иначе: родители отвозят дочку к деду в разгар лета, чтобы он сообщил ей, что они расстаются. У самого Лоренцо тем временем тоже хватает проблем: у него трудно с деньгами, и он вынужден продавать свой отель не слишком приятным типам. Словом, дела плохи — а раз так, надо устроить настоящий праздник и обеспечить Кьяре рождественские чудеса даже в разгар лета!

Конечно, чудеса случатся в полном соответствии с итальянской рождественской традицией, неприятные покупатели в ужасе разбегутся, устрашенные разгулом праздничной детской фантазии, и всё закончится хорошо. Главное, не покупаться на название перед семейным просмотром. «Рождество в подарок» — это все-таки не совсем семейное новогоднее кино и маркировку 12+ получило не зря: многие шутки и в особенности пасхалки для киноманов, хоть и вполне пристойного содержания, дети точно не поймут.

«Три богатыря и Пуп Земли»

28 декабря

Кажется, новогодней тематикой создатели богатырской франшизы еще ни разу не озаботились. Тем не менее мультфильмы студии «Мельница» о трех охламонах-богатырях и говорящем коне Юлии традиционно выходят в свет к новогодним праздникам. Что ж, в этот раз богатыри пробили дно — в фигуральном, конечно, смысле.