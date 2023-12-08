Эксперт дал советы по выбору инструментов в подарок мужчине

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 8 декабря рассказал «Известиям», как подобрать идеальный набор инструментов, в котором не будет ничего лишнего.

«Инструменты, без которых не обойтись в хозяйстве: отвертки, гаечные ключи, шестигранники, пассатижи, уровень, молоток, канцелярский нож, ножовка, рулетка. Есть те инструменты, которые могут пригодиться, но в первую очередь их покупать необязательно. В этот список входят: ручной инструмент (ножовка, бокорезы, разводной ключ, угольник, клещи, шпатели и лопатки), электроинструменты (перфоратор, дрель, шуруповерт, болгарка, лобзик, циркулярка)», — сообщил эксперт.

Если хотите сэкономить, то покупка набором всегда выгоднее, отметил Соколов. И чем больше в нем предметов, тем меньше вы заплатите. Но это не значит, что нужно покупать самый наполненный набор на 200 с лишним предметов. Оцените свои задачи и выберете такую комплектацию, которой будет достаточно, — таким образом вы не переплатите за то, что не пригодится, советует он.

«Наборы обычно поставляются в кейсах, ящиках, ложементах или сумках. Вам не нужно будет переживать о том, как хранить и перевозить такой набор. Еще кейс ускоряет работу, так как мастер знает, в каком отсеке лежит тот или иной предмет. Единственным минусом покупки набора может стать приобретение нескольких недостающих предметов. Если вы изредка пользуетесь конкретными видами инструмента, то тратиться на целый набор не имеет смысла. В этом случае лучше приобрести именно те предметы, которые вам действительно нужны. Также если вы пользуетесь специализированными инструментами, удобнее покупать их по отдельности, так как в универсальных кейсах обычно лежат базовые приспособления с самыми ходовыми типоразмерами. Для вашей специфики их может быть недостаточно», — сказал он.

Также Соколов дал советы, как выбрать инструменты в подарок. В первую очередь нужно учитывать интересы и потребности получателя подарка. Например, если мужчина любит проводить время в гараже, его порадует автомобильный комплект с трещотками и головками. Если он занимается электрикой, ему пригодится набор электромонтажного инструмента с отвертками и бокорезами.

«Оцените опыт и уровень мастерства пользователя. Если это начинающий мастер, лучше выбирать базовые наборы инструментов. Если уже опытный — профессиональные комплекты с более широким наполнением. Обращайте внимание на качество. Останавливайте свой выбор на известных и надежных брендах, которые дают гарантию и имеют авторизованные сервисные центры. Это особенно актуально для электроинструментов. Онлайн-покупки стоит совершать только в проверенных магазинах — они работают с надежными поставщиками и предлагают только сертифицированные товары. Также хорошо, когда товар можно проверить при получении, изучить комплектацию и его целостность», — сказал он.

Специалист указал на то, что нужно помнить о дополнительных аксессуарах, например, об оснастке, аккумуляторе. Когда инструменты требуют дополнительных принадлежностей для использования, лучше сразу докупить их, чтобы подарок был полноценным.

Для того чтобы оценить качество инструментов, следует обращать внимание на материал. Как указал Соколов, от марки металла зависит прочность и долговечность инструмента. Если производитель ее не указывает, товар явно не заслуживает внимания. Хороший инструмент изготавливают из легированной стали. Для бытового применения подойдет прочный и устойчивый к коррозии хромованадиевый сплав. Для профессиональных работ лучше выбрать хромомолибденовые инструменты — они еще более твердые и устойчивые к различным воздействиям.

«Перед покупкой лучше ознакомиться с рейтингом бренда и отзывами пользователей. Обратите внимание на гарантию. Она обеспечивает защиту от дефектов и заводских неисправностей, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации инструмента», — сказал собеседник «Известий».

Срок эксплуатации инструмента зависит от его качества и интенсивности использования. Обычно производители указывают примерный срок службы на упаковке или в инструкции. Хороший инструмент может прослужить вам от 5 до 10 лет или более, добавил эксперт.

«Если у инструмента появляются признаки износа, такие как трещины, поломки или ухудшение функциональности, стоит задуматься о его замене. Продлить срок службы инструментов можно следующими способами: следуйте рекомендациям по эксплуатации и обслуживанию, указанным в инструкции по использованию; поддерживайте инструменты в чистоте и не допускайте попадания пыли и грязи внутрь; не перегружайте инструменты и используйте их только для предназначенных задач; регулярно проверяйте состояние кабеля питания и розетки у электроинструментов, чтобы избежать повреждений; проводите регулярное обслуживание и своевременно меняйте расходники», — заключил он.

24 ноября эксперт Соколов сообщил «Известиям», что при выборе снегоуборщика нужно обращать внимание на тип двигателя, ширину захвата и тип шнека. По словам специалиста, снегоуборщик может быть самоходным или несамоходным. В первом случае человеку нужно только задавать направление снегоуборщику, во втором — прилагать усилия для перемещения техники. Иными словами, различается тип управления, объяснил он.