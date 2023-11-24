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Эксперт дал советы по выбору снегоуборщика

Эксперт Соколов: не выключайте снегоуборщик сразу после окончания уборки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При выборе снегоуборщика нужно обращать внимание на тип двигателя, ширину захвата и тип шнека. Об этом 24 ноября «Известиям» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, снегоуборщик может быть самоходным или несамоходным. В первом случае человеку нужно только задавать направление снегоуборщику, во втором — прилагать усилия для перемещения техники. Иными словами, различается тип управления, объяснил он.

«Бензиновые снегоуборщики — самые мощные и эффективные. Электрические — более удобные и экологичные, но привязывают пользователя к источнику питания. Аккумуляторные модели обеспечивают полную свободу движения, но уступают по мощности бензиновым и электрическим. Ширина захвата — эта характеристика влияет на скорость уборки снега, а если точнее, на то, сколько проходов придется сделать, чтобы очистить участок. Для расчистки маленьких участков или дорожек нет смысла покупать снегоуборщик с широким ковшом, небольшой будет и удобнее, и маневреннее. Тип шнека — резиновый шнек не повредит декоративное покрытие дорожек, но не справится со слежавшимся снегом и ледяным настом — это под силу только металлическому», — сказал эксперт.

Для пользования снегоуборщиком нужно подобрать правильную одежду и позаботиться о защите глаз. Одежда должна быть по погоде и сидеть так, чтобы она не могла попасть в движущиеся детали снегоуборщика, сказал Соколов.

«Также нужно несколько минут прогреть двигатель, чтобы техника работала на полную мощность, а после окончания работ не убирать агрегат сразу в гараж, а дать ему остыть. Чего точно не стоит делать — пытаться самостоятельно модернизировать двигатель или заменить срезные болты. Это может привести к неполадкам в работе и в целом сделает использование снегоуборщика небезопасным для оператора», — сказал специалист.

Следует помнить, что снегоуборщик имеет подвижные детали и острые шнеки, которые могут стать причиной серьезных травм при неосторожном обращении, заявил собеседник «Известий». Всегда следите, чтобы части тела или одежды находились как можно дальше от движущихся частей. А перед началом работы обязательно убедитесь, что на пути нет людей, животных и опасных препятствий. Важно позаботиться о том, чтобы отбрасываемые комья снега не могли в кого-то попасть, советует он.

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«Оставляйте двигатель включенным еще несколько минут после окончания уборки. Так остатки снега растают, а оставшаяся влага испарится и не станет причиной коррозии», — добавил Соколов.

Как рассказал эксперт, компактный электрический снегоуборщик, подходящий для небольшого загородного участка, стоит около 15 тыс. рублей. Самоходный бензиновый снегоуборщик обходится в среднем в 80–100 тыс. рублей и более. Как и любые сезонные товары, снегоуборщики выгоднее покупать в периоды, когда они менее востребованы: весной или летом, указал он.

«Чтобы сэкономить, можно отказаться от ненужных функций и выбрать максимально простую модель без лишних опций. Также есть золотая середина между ручным инструментом и снегоуборщиком — это так называемые электролопаты. С покупкой такого агрегата можно легко уложиться в 10 тыс. рублей, но это хороший вариант только для дачи или гаража», — сказал специалист.

22 ноября эксперт Соколов рассказал «Известиям», как правильно хранить летнюю резину в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений — используйте мягкую щетку или тряпку, рекомендует специалист. Резину нельзя хранить на открытом воздухе без защиты от солнца, осадков и других погодных явлений — из-за этого резина стареет, трескается и деформируется.

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