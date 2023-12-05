Роковая рокировка: «Теща» возглавила прокат на минувшей неделе

В минувший уикенд прокат «Теща» принесла в кассы кинотеатров 210 млн рублей и сместила на второе место фильм-сказку «По щучьему велению» (74 млн). Третью строчку рейтинга ЕАИС заняли «Хоккейные папы» — 38 млн, на четвертой позиции снова короткометражная лента, с которой неофициально показывают западные релизы. Новый боевик Джона Ву стартовал ниже ожиданий — пятое место и около 13 млн рублей. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Тещин язык и щучий хвост

Комедия про обмен телами с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой возглавила прокат и заработала 210 млн рублей. Чуть меньше половины от общего числа посетителей кинотеатров выбрали именно эту картину: на «Тещу» сходили 597 тыс. человек при общей посещаемости в стране 1,3 млн за уикенд. Результат вполне очевиден — популярные среди россиян звезды в главных ролях и почти 30 тыс. сеансов. Последнее указывает, что «Тещу» прокатывали в большинстве российских сетей. В среднем один сеанс комедии собирал по 7 тыс. рублей и 20 зрителей. Как считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, главной причиной успешного старта стал именно звездный каст.

— Вирусная популярность Гузеевой в социальных сетях помогла фильму привлечь и более молодую публику, которая не входит в ядро аудитории фильма. Ну и популярность релиза — следствие тренда на народные комедии. Зритель сейчас ценит то, что создает хорошее настроение, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Лидер пяти предыдущих уикендов, фильм-сказка «По щучьему велению», спустился на вторую строчку. Ленту посмотрели 235 тыс. зрителей, что обеспечило 74 млн рублей кассовых сборов. По средней наработке и наполняемости залов картина не сильно отстает от нового флагмана проката: на один показ приходило по 20 человек, а заработок составил примерно 6,5 тыс. рублей. Теперь общие сборы экранизации сказки про Емелю — 2,329 млрд.

Замкнули тройку лидеров «Хоккейные папы» — это последний релиз в топе ЕАИС, на который сходили более 100 тыс. зрителей. Спортивная комедия заработала в выходные 38 млн рублей, а показали ее 8 тыс. раз. По сравнению премьерным уикендом (с 30 по 3 декабря) снижение сборов составило примерно 33%.

Релиз без слов

Далеко не все премьеры минувшего уикенда оправдали ожидания: новый боевик «Немая ярость» от автора «Миссии невыполнима 2» Джона Ву заработал почти 13 млн рублей, но под него выделили больше 5,5 тыс. сеансов. С такими результатами новинка расположилась на пятой строчке рейтинга ЕАИС. Лента, в которой нет ни одного диалога, также имеет самую низкую наработку и наполняемость залов: 2,3 тыс. рублей и шесть человек на показ. По словам Ольги Зиняковой, на «Немую ярость» не делали больших ставок.

— Об этом говорит объем сеансов, который меньше, чем у лидеров рейтинга, как минимум в два раза. И этому есть объяснение — чтобы собрать отличную кассу, у боевика должны быть или звездный каст, или невероятная зрелищность. Новинка завлекает не этими компонентами, а сюжетом. Работы легендарного Джона Ву уже очень давно не становились лидерами кассовых сборов, — объяснила эксперт.

«Баба Мороз и тайна Нового года», конкурирующая с холдоверами за семейную аудиторию, заработала чуть больше 12 млн рублей, что позволило ленте занять шестую позицию в рейтинге. По общему количеству зрителей, сходивших на фильм, «Баба Мороз» обгоняет «Немую ярость»: 45 тыс. против 33 тыс. Поэтому новинка вполне может претендовать на место в пятерке лучших картин уикенда.

— У новинки отличный актерский состав и атмосфера, идеальная для декабря. Фильм светлый и семейный, есть вариант, что получится продержаться и добрать кассу. На фоне мощных и не менее качественных конкурентов это непросто. Сейчас в топе аж четыре достойных представителя семейного сегмента, — объяснила Ольга Зинякова сравнительно невысокие кассовые сборы «Бабы Мороз».

Французская комедия «Шопоголики» от создателей хита «1+1» вовсе не попала в топ ЕАИС, так как заработала за минувший уикенд только 1,7 млн рублей. «Королевство зверей», открывшее программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, тоже не найти в рейтинге: у картины 3,9 млн рублей сборов.

В преддверии Миядзаки

В топ ЕАИС затесались предпоказы анимационного фильма от Хаяо Миядзаки — «Мальчик и птица». Мультфильм заработал 4,7 млн рублей, хотя его показали всего 87 раз. Из-за ограниченного числа сеансов новинка показывает лучшую среднюю наработку и наполняемость залов: 54,5 тыс. и 120 зрителей соответственно. Уже к концу недели станет известно, сохранится ли интерес у россиян к аниме от «Студии Гибли».

Но далеко не все долгожданные иностранные релизы и блокбастеры идут в России официально: в минувший уикенд в топ ЕАИС попали сразу два короткометражных релиза, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные новинки. Четвертое место занял «Минуточку» — 15 млн рублей, а 11-е — «Три добрых дела» (4,7 млн). Сейчас с ними прокатывают несколько громких фильмов: «Наполеон» Ридли Скотта, очередные «Голодные игры», «Заветное желание» от Disney и кинокомикс «Капитан Марвел 2». Поэтому точно подсчитать, сколько кассы приходится на каждую из этих картин, не получится.

Хотя у «Минуточку» не самые впечатляющие сборы, средняя наработка и наполняемость залов у короткометражного фильма в числе самых высоких: 10,8 тыс. рублей и 25 человек на сеанс. У «Трех добрых дел» эти показатели скромнее: 5 тыс. и 14 зрителей.

В предстоящие выходные холдоверы и неофициальные релизы смогут потеснить «Елки 10», анимация «Кентервильское привидение» и, конечно же, «Мальчик и птица». А ближайший голливудский блокбастер «Аквамен и потерянное царство» выйдет только 22 декабря.