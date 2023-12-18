В отношении Бориса Акунина возбуждено уголовное дело об экстремизме

В отношении писателя Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело о распространении фейков и призывах к экстремистской деятельности. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».

«Возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ», — уточнил собеседник.

В качестве наказания по это статье может быть назначен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок до трех лет или арест на срок от четырех до шести месяцев. Также суд может лишить свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ранее в этот день имя Акунина появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Там он числится под своим настоящим именем — Чхартишвили Григорий Шалвович.

До этого, 13 декабря, Акунин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) сообщил, что готов помочь Украине. Диалог велся от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель также указал на «опасность, исходящую из Москвы», которую, по его мнению, невозможно победить извне, а можно только разрушить изнутри.

После этого Столяров сообщил, что Акунин переживает, потому что его не принимает Украина. По мнению пранкера, писатель хотел бы, чтобы украинские власти обратили на него внимание и «протянули руку дружбы». Столяров указал, что позиция писателя подразумевает разделение России на несколько кусков, а деньги, которые писатель выручает с продажи своих книг, идут на реализацию этих идей.