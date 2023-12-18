Политолог назвал цели прослушки Залужного

Прослушка главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его коллег могла быть организована как украинской стороной по политическим мотивам, так и российской, чтобы узнать о планах командования противника. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил в понедельник, 18 декабря.

По его славам, Залужный стал очень активной политической фигурой, поэтому прослушивать его могли как одни, так и другие.

«Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного или подставить, шантажировать его. Могли прослушивать и наши — разумно знать, чего хочет командование противника», — сказал Журавлев в разговоре с Lenta.Ru.

При этом Журавлев назвал более вероятной версию о шпионаже за Залужным со стороны украинских коллег. Он добавил, что может оказаться всё сразу: западная или украинская сила прослушивает главкома ВСУ, а в этих силах работает сотрудник российской разведки.

«В итоге, если прослушка была политического характера, Залужный начнет лучше понимать, кто ему друг, а кто враг. Если военного — канал закроют, разведка будет искать новый», — заключил он.

Накануне «РБК-Украина» узнала об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете Залужного, сообщается на сайте kp.ru. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации, сообщает телеканал «Звезда».

Залужный расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск, передает RT.

18 декабря стало известно, что прослушивающее устройство было найдено и у помощника Залужного Константина Бушуева, передает НСН. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что найденные устройства могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

В начале ноября после интервью Залужного The Economist, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева, обострились его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже, 29 ноября, издание писало, что конфликт между главкомом ВСУ и украинским лидером спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ.