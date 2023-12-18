Залужный назвал прослушивание его кабинета войной против него

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск. Об этом он сообщил 18 декабря в интервью агентству «РБК-Украина».

«Нет, с ушами уже давно не работаем», — сказал главком ВСУ, отвечая на вопрос о причастности к инциденту людей из генштаба.

По его словам, он должен был войти в этот кабинет в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и вошел туда уже после проверки. Залужного также спросили, могла ли в помещении озвучиваться информация, составляющая государственную тайну.

«Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились», — ответил он.

Военачальник добавил, что ожидает результатов расследования инцидента.

Накануне «РБК-Украина» узнала об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете Залужного. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) по данному факту возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

Днем позже стало известно, что прослушивающее устройство было найдено и у помощника Залужного Константина Бушуева. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что найденные устройства могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

Кроме того, сам Залужный ранее в этот день подтвердил обнаружение прослушивающих устройств в кабинете, который он должен был использовать. При этом он отметил, что у него есть несколько мест, где он работает, в одном из них произошло обнаружение прослушки. Главком ВСУ добавил, что он давно не был в этом кабинете.

В начале ноября, после интервью Залужного The Economist, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева, обострились его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже, 29 ноября, издание писало, что конфликт между главкомом ВСУ и украинским лидером спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ.