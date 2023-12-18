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Залужный подтвердил обнаружение прослушки в используемом им кабинете

Залужный: прослушку нашли в помещении, которое я должен был использовать сегодня
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Фото: REUTERS/Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил обнаружение прослушивающих устройств в кабинете, который он должен был использовать. Об этом 18 декабря он заявил в комментарии корреспонденту РБК-Украина.

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку — Ред.)», — уточнил Залужный.

При этом он отметил, что у него есть несколько мест, где он работает, в одном из них произошло обнаружение прослушки. Залужный добавил, что он давно не был в этом кабинете.

Об обнаружении в кабинете главнокомандующего ВСУ прослушивающих устройств стало известно накануне. На следующий день украинское издание «Вести» со ссылкой на источники сообщило, что прослушивающие устройства нашли и у личного помощника Залужного Константина Бушуева.

Также в этот день издание «Страна.ua» отметило, что обнаруженные прослушивающие устройства могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

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14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки Верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между украинским президентом Владимиром Зеленским и Залужным.

В конце ноября стало известно об отравлении жены начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой. Сейчас она проходит завершающий курс лечения. Тогда представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по факту отравления ведется расследование.

Тогда же появилась информация, что отравлению подверглось еще несколько сотрудников разведслужбы. Сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.

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