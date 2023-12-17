РЖД возобновит регулярное ж/д сообщение новых регионов после СВО
Регулярное железнодорожное сообщение с новыми российскими регионами восстановят после прекращения боевых действий, заявил 17 декабря глава РЖД Олег Белозеров.
«После прекращения боевых действий оно будет восстановлено очень-очень быстро. Главное прекратить боевые действия, и этот вопрос касается, прежде всего, безопасности»,— сказал он в эфире Первого канала.
Белозеров отметил, что это вопрос не средств, а тема безопасности людей.
Ранее, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда анонсировал строительство ВСМ до Донецка и Луганска, уточняет «Газета.Ru». Также он заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым. На полуострове продолжаются работы по налаживанию железнодорожного сообщения с новыми субъектами страны, отметил президент.
Глава государства обратил внимание, что железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия страны.
Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая пройдет по территории региона и соединит Ростов-на-Дону и Крым. Строительство новой железнодорожной магистрали значительно отразится на развитии экономики области, добавил он.