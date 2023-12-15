Путин отметил важную роль железных дорог в военной сфере

Железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия страны, заявил в пятницу, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Глава государства отметил, что пассажиропоток в Крым уверенно растет, также налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами России.

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — добавил российский лидер.

Он также подчеркнул, что в прошлом году РЖД и другие российские перевозчики смогли в кратчайшие сроки перестроить логистику и направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, а также к портам на севере и юге страны, внеся тем самым огромный вклад в отражение антироссийских санкционных атак.

«В целом и пассажирские, и грузовые поезда в России следуют по расписанию. И это в том числе результат модернизации управления железной дорогой, отработки на практике более современных и более эффективных методов движения состава, включая технологии виртуальной сцепки», — резюмировал президент.

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области сообщил о начале строительства железной дороги, которая пройдет по территории региона и соединит Ростов-на-Дону и Крым. Строительства новой железнодорожной магистрали значительно отразиться на развитии экономики области, добавил Балицкий.