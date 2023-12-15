Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Мир
В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Политика
В СФ указали на негативное влияние антироссийской политики ЕС на жителей Европы
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Мир
Внезапная проверка сил ПВО началась в Белоруссии
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

Путин отметил важную роль железных дорог в военной сфере

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия страны, заявил в пятницу, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Глава государства отметил, что пассажиропоток в Крым уверенно растет, также налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами России.

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — добавил российский лидер.

Он также подчеркнул, что в прошлом году РЖД и другие российские перевозчики смогли в кратчайшие сроки перестроить логистику и направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, а также к портам на севере и юге страны, внеся тем самым огромный вклад в отражение антироссийских санкционных атак.

«В целом и пассажирские, и грузовые поезда в России следуют по расписанию. И это в том числе результат модернизации управления железной дорогой, отработки на практике более современных и более эффективных методов движения состава, включая технологии виртуальной сцепки», — резюмировал президент.

Время дороге: Путин поставил новые задачи по строительству ВСМ
А также открыл МЦД-3 и потребовал сделать так, чтобы общественный транспорт в регионах не ветшал, а молодел

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области сообщил о начале строительства железной дороги, которая пройдет по территории региона и соединит Ростов-на-Дону и Крым. Строительства новой железнодорожной магистрали значительно отразиться на развитии экономики области, добавил Балицкий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023