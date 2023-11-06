Балицкий заявил о начале строительства железной дороги из Ростова в Крым

Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом и также пройдет по территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник, 6 ноября, на пресс-конференции.

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — сказал он.

По словам главы региона, такое нововведение обеспечит безопасность железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который на данный момент бомбардирует железную дорогу в направлении Орехова. Кроме того, нынешняя магистраль значительно устарела и уже небезопасна, а строительство новой значительно отразиться на развитии экономики региона, добавил Балицкий.

«И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов <…> Ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — обратил свое внимание губернатор Запорожской области.

Ранее, 3 ноября, «Известия» ознакомились с письмом Минстроя в Минюст, согласно которому жителям новых регионов не придется платить за капремонт многоквартирных домов еще два года — ввод взносов отсрочат с 2024 года до 2026-го. Отсрочка нужна для того, чтобы оценить состояние жилого фонда в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина добавили, что жилой фонд в новых регионах сильно изношен: там не проводился системно капремонт.