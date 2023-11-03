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Отложенный платеж: новым регионам отсрочат плату за капремонт до 2026 года

Время нужно, чтобы закончить инвентаризацию жилого фонда и установить обоснованные тарифы
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Жителям новых регионов отсрочат введение взносов на капремонт многоквартирных домов — они начнут оплачивать их только с 2026 года, а не с 2024-го, как предусмотрено действующим постановлением правительства. Это следует из письма Минстроя в Минюст. Дополнительное время необходимо, чтобы уточнить состояние жилого фонда субъектов. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях в многоквартирных домах очень долго проводился только поддерживающий ремонт, что привело к ускоренному старению жилого фонда, говорят эксперты.

Капитальный ремонт в новых регионах

По действующему постановлению правительства жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — начнут платить взносы на капремонт своих домов с 1 января 2024 года. Но Минстрой вносит изменения в постановление и переносит этот срок на 1 января 2026 года, следует из письма ведомства в Минюст. С копией документа ознакомились «Известия». Два года отсрочки необходимы, чтобы уточнить состояние жилого фонда на территории субъектов — закончить проводимую сейчас инвентаризацию, говорится в письме.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина «Известиям» сообщили, что жилой фонд в новых регионах «характеризуется высокой степенью физического износа» — ранее капремонт там системно не проводился. Большая часть многоквартирных домов не имеет технической документации, нет единой базы их учета, поэтому отсутствует возможность определить первоочередные мероприятия по капитальному и текущему ремонту.

ремонт дома
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Документ Минстроя поступил в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы и находится на рассмотрении, сообщили «Известиям» в Министерстве юстиции. После рассмотрения ответ будет направлен в Минстрой в установленном законодательством порядке, добавили там. Издание также направило запросы в Минстрой и «Фонд развития территорий», по инициативе которого переносятся сроки.

Размер взносов на капитальный ремонт сейчас зависит от региона. Например, в 2023 году в Москве взнос составляет 24,09 руб. в месяц за квадратный метр жилья, в Санкт-Петербурге — от 11,9 до 12,99 руб., (зависит от особенностей дома), в Московской области — 14 рублей.

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Решение Минстроя правильное: необходимо учесть состояние жилого фонда, и эта оценка должна быть не поверхностной, а детальной, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Инвентаризация, с одной стороны, покажет реальное состояние дел, с другой, гражданам не придется платить за капремонт тех домов, которые ему не подлежат, — пояснил депутат.

дом
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

В новых регионах введение платы на капремонт жилых домов должно рассматриваться в рамках комплексного развития территорий, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. И до тех пор, пока не появится понимание, по каким ставкам начисляется плата за текущий ремонт и краткосрочные программы капремонта, введение платы нецелесообразно, подчеркнул он.

На политическую, экономическую, правовую перестройку в новых субъектах, в том числе строительного комплекса и сферы ЖКХ, необходимо время, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

— И после окончания переходного периода необходимо будет поддержать жителей пониженными взносами, — уверен парламентарий. — Более низкими, чем в остальной стране, они должны быть до тех пор, пока социально-экономический баланс не будет восстановлен и поднят до среднероссийских показателей.

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Состояние жилья в новых регионах

В многоквартирных домах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях на протяжении многих лет в большинстве случаев проводился только поддерживающий ремонт, что привело к ускоренному старению жилого фонда, рассказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

дома
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

— Чем быстрее состоится оценка многоквартирных домов — подлежат ли они капитальному ремонту или сносу, — тем быстрее на данных территориях заработает программа капитального ремонта, — сказала она.

Универсальной системы инвентаризации всех жилых домов не существует, поскольку квартиры и общее имущество в них принадлежит разным собственникам, отметила эксперт.

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— Для разработки программы капитального ремонта учитываются не только виды работ в доме, но и синхронная замена коммунальных сетей и оборудования, мероприятия по благоустройству территорий, что требует гораздо большего времени на проработку данных вопросов, чем просто одна программа, — рассказала Татьяна Вепрецкая.

Инженерная инфраструктура в этих субъектах нуждается в замене практически полностью, отметил Александр Якубовский.

— Она являет собой пример того, что бывает, когда 30 лет инфраструктура фактически никак не обслуживается и находится, по сути, в неработоспособном состоянии, — сказал депутат. — Сейчас идет поэтапная замена котельных, водопроводных и канализационных сетей.

ремонт дома
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Инвентаризацию жилого фонда в новых регионах сегодня проводят специальные комиссии при администрациях, рассказал «Известиям» координатор ЛДПР в Донецкой Народной Республике Андрей Крамар.

Как отметил Павел Склянчук, в ближайшее время необходимо проанализировать, какими должны быть платежи за ЖКХ для населения, учитывая, что нормальная жилищно-коммунальная инфраструктура еще не восстановлена. По его мнению, на рынке должны работать только крупные подрядчики региональных операторов, а тарифы для граждан должны быть символическими. Только со временем они должны повышаться до среднероссийских показателей, считает он.

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В новых регионах нужны эффективные механизмы привлечения инвесторов в обновление действующей инфраструктуры, считает ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Частно-государственное партнерство в этой сфере позволит снизить нагрузку на бюджет при модернизации. Но чтобы инвесторы были заинтересованы во вложениях, нужны четкие гарантии возврата инвестиций и долгосрочная норма доходности с учетом индексации тарифов, добавил он.

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