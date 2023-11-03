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В новых регионах введут взносы на капремонт с 2026 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Жителям новых регионов не придется платить за капремонт многоквартирных домов еще два года — ввод взносов отсрочат с 2024 года до 2026-го. Это следует из письма Минстроя в Минюст, с которым ознакомились «Известия».

Насчет счета: для каждого региона зафиксируют цену капремонта
Как это отразится на качестве работ и разберутся ли жители, на что идут их деньги

Отсрочка нужна для того, чтобы оценить состояние жилого фонда в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Документ Минстроя поступил в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы и находится на рассмотрении, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Жилой фонд в новых регионах сильно изношен: там не проводился системно капремонт, сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Большая часть многоквартирных домов не имеет технической документации, нет единой базы их учета, поэтому сейчас и сложно определить, какие ремонтные работы нужно проводить в первую очередь.

Чтобы составить программы капремонта, необходимо учитывать состояние жилого фонда, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Инвентаризация, с одной стороны, покажет реальное состояние дел, с другой, гражданам не придется платить за капремонт тех домов, которые ему не подлежат», — пояснил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный платеж: новым регионам отсрочат плату за капремонт до 2026 года

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