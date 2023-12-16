Долгая дорога к членству: Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС

В первый день саммита ЕС лидеры приняли ряд важных решений. Тбилиси предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а с Киевом и Кишиневом, получившими его еще в прошлом году, и вовсе решили начать предметные переговоры о присоединении к блоку. В Грузии решение Брюсселя приветствовали и назвали его монументальной вехой, отмечая, что воссоединение с европейской семьей — необратимая перспектива. Что это на самом деле означает для страны и как отразится на политической ситуации — разбирались «Известия».

Поздравления и обещания

«Евросовет предоставил статус кандидата Грузии. ЕС начн ет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», — сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, подчеркнув при этом, что совет предложил комиссии к марту представить соответствующий отчет.

По его словам, принятые меры «представляют собой четкий сигнал надежды для народа и для континента».

На новость из Брюсселя сразу же отреагировали в Тбилиси. «Поздравляю! Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!» — написал на своей странице в социальных сетях грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Фото: Getty Images/Nicolo Vincenzo Malvestuto

В свою очередь, министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили добавил: «Воля правительства Грузии сделать цивилизационный выбор страны реальностью остается неизменной. Мы готовы работать вместе с нашими европейскими друзьями и партнерами, чтобы привести нашу страну к конечной цели — членству в ЕС!»

Больше всех не скрывала своей радости президент страны Саломе Зурабишвили. «Сегодняшний день знаменует собой монументальную веху для Грузии и нашей европейской семьи! Прозвучала непоколебимая воля грузинского народа, приведшая к заслуженному обретению статуса кандидата. Воссоединение Грузии с европейской семьей — необратимая перспектива!» — пояснила она.

Список из рекомендаций

Тбилиси надеялся получить статус кандидата на вступление еще в прошлом году. Казалось, что страна была уже близка к этому. В 2014-м Грузия подписала договор об ассоциации с Евросоюзом и договор «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», а через три года грузины получили право ездить в страны ЕС без визы.

Фото: Getty Images/Nicolo Vincenzo Malvestuto

Однако неожиданно для Грузии статус кандидата на членство летом 2022 года предоставили Украине и Молдавии. Тем временем Европейская комиссия посоветовала Тбилиси выполнить список из 12 рекомендаций.

В час тности, среди этих задач было решение вопроса политической поляризации с помощью обеспечения сотрудничества политических партий, продолжение совершенствования избирательной системы и создание гарантий для полноценной работы всех государственных институтов.

Помимо этого, Грузии рекомендовалось сделать более прозрачной и эффективной стратегию судебной реформы, а саму судебную систему — независимой, а также проводить более активную антикоррупционную политику. В первую очередь речь идет об укреплении антикоррупционного агентства для более строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне.

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Брюссель также настаивал на деолигархизации страны, усилении борьбы с организованно й преступностью, обеспечении более свободной и независимой работы СМИ, усилении защиты прав человека, вовлеченности гражданского общества в процесс принятия решений на всех уровнях, укреплении гендерного равенства и защите прав меньшинств и уязвимых групп.

В ноябре этого года Еврокомиссия посчитала Грузию достойной статуса кандидата, теперь лидеры стран ЕС также поддержали это решение.

Перед заседанием Европейского совета президент Саломе Зурабишвили заявила, что возможный отказ в предоставлении ее стране статуса кандидата «станет поражением для Грузии и победой для России».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Слишком политизированное решение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что получение Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС является попыткой «досадить России».

«Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдавии. Но здесь сразу видна политизированность этого решения», — полагает он.

Благодаря тому, что Тбилиси получил статус кандидата на вступление в ЕС, правящая партия «Грузинская мечта» усилит свои позиции. При этом, что касается перспективы членства, то это процесс долгий, пояснил в беседе с «Известиями» профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.

Схожей позиции придерживается научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук Лариса Алексанян.

— Интеграция в евроатлантические структуры, в том числе ассоциация в ЕС, — цивилизационный выбор Грузии, и этот выбор в целом поддерживается властью, оппозицией и большинством общества (по последним соцопросам — 86 %) страны, — отметила политолог в разговоре с «Известиями».

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

На протяжении трех десятилетий Тбилиси прикладывал много усилий для достижения поставленной цели. Соответственно, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС в Грузии было принято с радостью, добавила эксперт.

— Однако, несмотря на такое «историческое достижение», у Грузии пока довольно скромные шансы на вступление в ЕС. Предоставление статуса кандидата ничем не обязывает Евросоюз перед этой страной, не гарантирует членство, и процесс вступления в структуру может длиться годами, даже десятилетиями, как это происходит, например, с Турцией, — рассказала аналитик.

По словам специалиста, не секрет, что действия ЕС политизированы и позиция структуры в конкретных случаях вписывается в общую геополитическую картину мира.

— Следовательно, можно предполагать, что принятие такого решения — геостратегический ход Брюсселя на фоне украинского кризиса и конфронтации России и Европы в целом. В частности, ЕС старается укреплять свои позиции на Южном Кавказе и ослаблять роль России в регионе, — полагает Алексанян.

Она считает, что, предоставляя статус кандидата Тбилиси, Брюссель намерен сдерживать процесс дальнейшего углубления диалога Россия — Грузия.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

— Это решение даст ЕС новые рычаги влияния на Тбилиси, которому поручены новые «домашние задания» для выполнения. Кроме того, в Брюсселе понимают, что очередной отказ в предоставлении статуса кандидата привел бы к разочарованию в грузинском обществе и негативным настроениям в отношении Европы, — предполагает специалист.

Решение о статусе кандидата имеет важное значение для внутриполитической жизни в Грузии, где между политическими партиями идет активная борьба за репутацию наиболее прозападной силы, подчеркнула Лариса Алексанян.

— Следовательно, очередной отказ ЕС в плане предоставления статуса создал бы проблемы для правящей партии, которая в преддверии парламентских выборов в 2024 году будет использовать именно это достижение как основной козырь в глазах общества, — резюмировала аналитик.