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Ушли в отказ: Грузии не рекомендовали давать статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия предложила Тбилиси выполнить ряд условий и продолжать курс на реформы
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Европейская комиссия одобрила заявки Украины и Молдавии на предоставление статуса кандидатов в члены Евросоюза и отказала Грузии. Тбилиси посоветовали выполнить 12 условий, необходимых для получения статуса. Грузию решение Брюсселя разочаровало, хотя власти и стараются сохранить лицо, заявляя, что страна «получила то, о чем мечтала, — европейскую перспективу». Какую роль в этом сыграли отношения с Москвой — в материале «Известий».

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«Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине возможность стать членом Европейского союза. Ей следует предоставить статус кандидата. Это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ. Что касается Молдавии, Комиссия рекомендует предоставить ей статус страны —кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия в целом создала прочную основу для дальнейшего приведения законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Статус страны — кандидата в ЕС должен быть предоставлен ей после решения ряда приоритетных задач», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В публикации отмечается, что в Грузии «есть основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека» и многое другое, однако «необходимые дальнейшие реформы для улучшения функционирования».

Еще накануне принятия этого решения президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что Тбилиси принимать пока не собираются. «Существует несколько категорий государств, являющихся членами Восточноевропейского партнерства, но их безопасность, геополитическая ситуация отличаются. Грузия, Армения, Азербайджан — очень близкие дружественные страны, но, если хорошо понаблюдаете, как геополитически, так и географически они сегодня не в той же ситуации, что Украина и Молдавия», — отметил глава государства.

Ушли в отказ
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Тбилиси не расстраиваться, а объединиться политически и провести реформы. В Брюсселе пообещали, что «будут следить за прогрессом Грузии в решении приоритетных задач и доложат о них к концу 2022 года».

В частности, среди этих задач — решение вопроса политической поляризации с помощью обеспечения сотрудничества политических партий, продолжение совершенствования избирательной системы и создание гарантий для полноценной работы всех государственных институтов.

Помимо этого, Тбилиси рекомендуется сделать более прозрачной и эффективной стратегию судебной реформы, сделав судебную систему независимой, а также проводить более активную антикоррупционную политику. В первую очередь речь идет об укреплении антикоррупционного агентства для более строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне.

К тому же Еврокомиссия настаивает на деолигархизации страны, усилении борьбы с организованной преступностью, обеспечении более свободной и независимой работы СМИ, усилении защиты прав человека, вовлеченности гражданского общества в процесс принятия решений на всех уровнях, укреплении гендерного равенства и защите прав меньшинств и уязвимых групп.

Ушли в отказ
Протесты в Тбилиси после объявления решения Еврокомиссии отказать Грузии в статусе кандидата в ЕС

Протесты в Тбилиси после объявления решения Еврокомиссии отказать Грузии в статусе кандидата в ЕС, 20 июня 2022 года

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolo Vincenzo Malvestuto

В публикации также говорится, что решения о предоставлении или отказе в статусе стран-кандидатов на вступление в ЕС Грузии, Молдавии и Украине будут приняты на саммите в Брюсселе 23–24 июня. Хотя обычно рекомендация Еврокомиссии играет важную роль.

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Сохранить лицо

Грузию решение Брюсселя очень разочаровало. Хотя президент страны Саломе Зурабишвили и пыталась сохранить лицо, заявив, что Грузия получила то, о чем мечтала, — европейскую перспективу.

«После сделанного за 30 лет то, что мы так отстали от двух стран — наших партнеров и друзей, — наша вина. Но, что самое главное, Европа нас не бросила и не отказалась от нас», — заявила глава государства.

Она также призвала создать специальную группу для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, во главе которой будет представитель конструктивной оппозиции. Впрочем, не уточнив, кого именно она имела в виду. В настоящее время страна переживает глубокий политический раскол. Так, политики не смогли договориться о проведении общего митинга для демонстрации единства по вопросу вступления в ЕС.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, заявил, что не завидует Украине и Молдавии, получившим статус кандидатов в ЕС. К тому же, добавил он, во время недавних встреч в Брюсселе лидеры Евросоюза говорили ему, что «Украине авансом предоставляется статус кандидата, поскольку она находится в тяжелейшей ситуации, а Молдове — из-за приема сотен тысяч украинских беженцев».

Ушли в отказ
беженцы
Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
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По его словам, Киев и Кишинев получили поощрения от Еврокомиссии в связи с проходящей спецоперацией. «Однако Украине и Молдавии необходимо пройти тот же путь по выполнению идентичных обязательств перед Брюсселем, что и Грузии», — пояснил он.

До этого казалось, что отношения Тбилиси и Брюсселя развивались по нарастающей. Европейские политики признавали, что Грузия в интеграционном плане опережает Молдавию и Украину. Соглашение об ассоциации, включающее в себя договоренности об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, подписали в 2014-м, в 2017 году грузинские граждане получили право без виз ездить в страны Шенгенской зоны сроком на 90 дней для туристических, деловых и гостевых целей.

Однако осенью прошлого года после ареста бывшего президента Михаила Саакашвили стало понятно, что не всё так гладко. В Брюсселе удивились, когда министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступил против встречи влиятельного члена Европарламента Анны Фотыги с Саакашвили. До этого Тбилиси не отказывал членам Европейского парламента во встрече с заключенными.

К тому же грузинские власти стали довольно резко отвечать на критику в свой адрес со стороны европейских политиков. Помимо этого, Тбилиси опубликовал письмо, в котором осудил евродепутатов, поддерживающих бывшего грузинского лидера, а также обвинил их в лоббировании оппозиционного движения.

Ушли в отказ
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания в Тбилисском городском суде по делу о растрате государственных средств

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания в Тбилисском городском суде по делу о растрате государственных средств, декабрь 2021 года

Фото: ТАСС/Ираклий Геденидзе

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе выдвинул ультиматум: либо в ЕС признают, что Грузия — суверенное государство со своей правовой системой, либо будут считаться «пособниками террористов».

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В этот раз Кобахидзе пообещал выполнить условия Еврокомиссии, однако заявил, что деолигархизация касается в первую очередь Саакашвили и его министра обороны Давида Кезерашвили, владеющего оппозиционным грузинским каналом «Формула» и в настоящее время скрывающегося за рубежом.

Европу раздражает то, что Грузия не стремится помогать Украине так, как она бы этого хотела. Например, открытием второго фронта или другими способами, которые бы разозлили Москву. К тому же Грузия — восточноевропейское государство, осознавшее, что не всем рекомендациям из ЕС необходимо слепо следовать.

Двойные стандарты

Политолог Арчил Сихарулидзе в разговоре с «Известиями» отмечает, что по сути на решение Брюсселя повлияло геополитическое расположение стран.

— Грузия находится вдали от ЕС, в то время как Украина и Молдова — прямо перед носом. Более того, присоединение этих стран стратегический важно, в то время как Грузия находится в регионе, который и вдали, и в зоне влияния России и Турции. Следовательно, успехи Тбилиси, который по всем данным более демократически развит, нежели Киев и Кишинев, были не учтены. Сам тот факт, что Грузии поставили условия перед предоставлением статуса, а Украине и Молдове наоборот, — наглядный пример этого, — полагает эксперт.

Ушли в отказ
граница
Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян в беседе с «Известиями» отмечает, что присоединение Грузии к европейскому сообществу в краткосрочной и среднесрочной перспективе представляется маловероятным.

— У Тбилиси маленькие шансы на членство в ЕС в обозримом будущем из-за сложной социально-экономической ситуации, политической турбулентности, сильной поляризации общества, проблем в судебной сфере и т.д. В целом Грузия пока не удовлетворяет демократическим и социально-экономическим стандартам Евросоюза. Однако кроме этих причин существуют также политические факторы, которые препятствуют процессу евроинтеграции Грузии. Решение Еврокомиссии стало наглядным примером таких политических мотивов отказа предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, — уверена специалист.

По ее словам, в частности, причиной такого решения Еврокомиссии стала сдержанная политика Грузии в отношении России.

— Особенно позиция Тбилиси в рамках антироссийских экономических и финансовых санкций, к которым он не присоединился. Приняв положительное решение для Украины и Молдавии, европейское сообщество направляет четкие политические месседжи Москве на фоне военной спецоперации России на Украине. При этом, одобряя заявки Кишинева и Киева и отказывая Тбилиси, Еврокомиссия выражает двойные стандарты европейских структур, — считает политолог.

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