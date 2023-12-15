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Лавров указал на попытки Запада «вбить клин» в отношения Армении и России

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Союзнические связи России и Армении проходят испытания на прочность из-за попыток Запада «вбить клин» в отношения двух государств. Об этом сказано в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое 15 декабря зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин на сессии «Роль и место общественной дипломатии в развитии отношений России и Армении».

«Сегодня союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами», — указал глава российского МИДа.

Лавров также выразил уверенность в том, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные обеим сторонам контакты.

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29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Николом Пашиняном контактов нет. Однако если Пашинян приедет на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря, то у лидеров двух стран будет возможность поговорить.

Ранее, 24 ноября, Пашинян заявил, что власти Армении считают Россию дружественным государством и намерены сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

До этого, 22 ноября, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Песков выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках организации. Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение республики не участвовать в мероприятиях блока во время саммита вызывает сожаление и не отвечает интересам страны, однако Армения может присоединиться к работе организации в дальнейшем.

До этого, в октябре, Путин назвал понятными причины отсутствия на саммите СНГ премьер-министра Пашиняна, однако заявил журналистам, что Армения не уходит из Содружества. Тогда же в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе он заявил, что Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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