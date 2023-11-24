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Пашинян назвал Россию дружественной для Армении страной

Пашинян: Армения считает Россию дружественной страной
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Власти Армении считают Россию дружественным государством и намерены сделать все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Армения как считала, так и считает Россию дружественной страной. Есть вопросы, которые необходимо решать, и мы руководствуемся этой логикой. Мы надеемся и будем делать всё возможное, чтобы наши отношения с РФ строились на логике взаимного уважения, взаимного учета и уважения интересов друг друга, а также уважения суверенитета и независимости», — сказал он в прямом эфире, который транслировался армянскими СМИ.

Отвечая на вопрос на тему «ухудшения отношений» двух стран, Пашинян призвал «не спешить делать выводы».

В ходе мероприятия премьер также отметил, что решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет приниматься с учетом государственных интересов республики.

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Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках организации. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения своими заявлениями по теме работы ОДКБ ищет виноватых за свои просчеты. По словам Захаровой, решение республики не участвовать в мероприятиях блока во время саммита вызывает сожаление и не отвечает интересам страны, однако Армения может присоединиться к работе организации в дальнейшем.

В свою очередь, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о намерении генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова по итогам встречи глав государств ― участников объединения в Минске совершить визит в Ереван и передать подписанные после саммита документы армянской стороне.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьера, отметив, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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