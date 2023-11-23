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В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван

Алейник: генсек ОДКБ посетит Ереван по окончании саммита организации в Минске
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов по итогам встречи глав государств ― участников объединения в Минске намерен совершить визит в Ереван и передать подписанные после саммита документы армянской стороне. Об этом 23 ноября сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван, и все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам, коллегам и будем рассчитывать, что они присоединятся к ним», — сообщил Алейник журналистам перед началом сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

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Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

Как отметил 22 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ. При этом в Москве надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации на рабочем, экспертном уровне, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же сообщила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности, что оставляет для нее открытые двери на будущее. По ее словам, решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ во время саммита в Минске вызывает сожаление и не отвечает интересам страны.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение. После, 21 ноября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.

Как отметила Захарова 15 ноября, отказ администрации Пашиняна от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного вооружения являются «звеньями одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

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