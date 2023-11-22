Захарова назвала позицию Армении по ОДКБ попыткой найти виновных в своих ошибках

Армения своими заявлениями об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ищет виноватых за свои просчеты. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, — мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — сказала она на брифинге.

Захарова также отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, что оставляет для нее открытые двери на будущее.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Также 22 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участия в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.