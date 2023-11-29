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В Кремле допустили встречу Путина с Пашиняном в конце декабря в Петербурге

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Фото: официальный сайт президента РФ
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На данный момент между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном контактов нет, однако у лидеров двух стран будет возможность поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, заявил в среду, 29 июня, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на данный момент в плане российского лидера нет телефонного разговора с армянским премьером. Однако в конце декабря в Санкт-Петербурге планируется проведение традиционной предновогодней неформальной встречи лидеров СНГ.

«Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае если господин Пашинян туда приедет — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить», — заявил Песков.

Ранее, 24 ноября, Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений на высшем уровне. Кроме того, армянский премьер назвал Россию дружественной для Армении страной и указал, что Ереван намерен сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

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22 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках организации. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения своими заявлениями по теме работы ОДКБ ищет виноватых за свои просчеты. По словам Захаровой, решение республики не участвовать в мероприятиях блока во время саммита вызывает сожаление и не отвечает интересам страны, однако Армения может присоединиться к работе организации в дальнейшем.

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