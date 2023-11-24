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Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений
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Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений

Пашинян: Армения надеется вскоре обсудить отношения с Россией на высшем уровне
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений на высшем уровне. Об этом он заявил 24 ноября в прямом эфире, трансляция велась в YouTube.

Пашинян указал на то, что Ереван ожидает от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств.

«Мы эти вопросы обсуждаем, готовы продолжить и активизировать обсуждения, и надеюсь, в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне», — заключил армянский премьер-министр.

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Ранее в этот день Пашинян назвал Россию дружественной для Армении страной. Он указал, что Ереван намерен сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

До этого, 23 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется, что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается союзником России.

22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, что оставляет для нее открытые двери на будущее. В свою очередь, Песков выразил надежду, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян 14 ноября сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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