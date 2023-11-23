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В Кремле выразили надежду на сохранение Арменией вектора внешней политики

Песков: РФ надеется, что Армения не меняет вектор своей внешней политики
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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РФ надеется, что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается союзником России, заявил 23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что Армения не меняет вектор своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим стратегическим партнером — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать», — отметил он в интервью корреспонденту программы ВГТРК «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Песков также выразил сожаление в связи с отсутствием представителей Армении на мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

«Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков добавил, что на повестке дня саммита заявлены «армянский фактор» и обмен мнениями по этому вопросу.

«Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие», — заключил он.

Саммит ОДКБ проходит в четверг, 23 ноября, в Минске. В среду в столице Белоруссии прошло заседание совета глав МИД, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности государств — участников ОДКБ.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, что оставляет для нее открытые двери на будущее.

В свою очередь, Песков выразил надежду, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

Пресс-секретарь президента РФ тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участия в мероприятии ОДКБ.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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