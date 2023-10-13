Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ
Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил журналистам, что Армения не уходит из Содружества Независимых Государств (СНГ).
Он назвал понятными причины отсутствия на саммите Содружества премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По словам президента, у него состоялся телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого они обсуждали сегодняшний саммит.
«Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — указал Путин.
Саммит глав государств — участников СНГ проходит 13 октября в Бишкеке. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии накануне, 12 октября.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 октября заявил, что Москва продолжает диалог с Ереваном, несмотря на то, что Пашинян не посетил саммит СНГ.
В этот же день Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заявил, что Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Он указал на то, что всё это время в трехстороннем формате между Россией, Азербайджаном и Арменией велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между Ереваном и Баку.