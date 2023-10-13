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Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил журналистам, что Армения не уходит из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Он назвал понятными причины отсутствия на саммите Содружества премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам президента, у него состоялся телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого они обсуждали сегодняшний саммит.

«Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — указал Путин.

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Саммит глав государств — участников СНГ проходит 13 октября в Бишкеке. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии накануне, 12 октября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 октября заявил, что Москва продолжает диалог с Ереваном, несмотря на то, что Пашинян не посетил саммит СНГ.

В этот же день Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заявил, что Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Он указал на то, что всё это время в трехстороннем формате между Россией, Азербайджаном и Арменией велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между Ереваном и Баку.

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