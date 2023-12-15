АвтоВАЗ испытывает электрические «Ниву» и «Весту»

АвтоВАЗ планирует дальнейшую электрификацию модельного ряда. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на запуске электромобиля e-Largus в Ижевске 15 декабря.

По его словам, до нового года компания представит базовую версию стратегического плана до 2030 года. В ней есть пункт о дальнейшей электрификации модельного ряда.

В настоящее время завод испытывает прототипы электрических Lada Vesta и Niva. По словам Соколова, спрос на них будет зависеть, в том числе, и от мер господдержки.

15 декабря в Ижевске собрана первая партия электромобилей e-Largus из шести машин. Всего сделают 30 автомобилей, которые будут предназначены для испытаний и сертификации.

Массовое производство начнут в июле. Lada e-Largus предложат в двух вариантах: пятиместный пассажирский универсал и грузовой фургон. Для электромобиля предложат два варианта аккумуляторов, емкостью 44 кВт/ч и 61 кВт/ч. В первом случае пробег на одной зарядке составит чуть более 300 км, во втором — порядка 400 км.