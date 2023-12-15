В Ижевске началась сборка новой версии Lada Largus

Опытную партию электромобиля e-Largus начали собирать на Ижевском заводе. Массовое производство этой модели стартует в мае, передает корреспондент «Известий» с места событий 15 декабря.

Линию опытного производства посетили президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов. Они провели небольшой тест-драйв одной из первых машин. Глава Удмуртии похвалил небольшой радиус разворота, приземистость машины, тишину в салоне, настройки руля и комфортное сиденье.

В Ижевске собрана первая партия электромобилей e-Largus из шести машин. Всего сделают 30 автомобилей, которые будут предназначены для испытаний и сертификации.

Ранее на заводе собрали тестовые «Ларгусы» с двигателем внутреннего сгорания. В мае планируют начать массовое производство. Машины с ДВС и электромотором планируют собирать на одной ветке. Планируемый объем — 25 машин в час. Ориентировочно в 2024 году рассчитывают произвести не менее 30 тыс. автомобилей. Доля электромобилей составит до 10%, но, по словам Соколова, всё будет зависеть от спроса на эту машину.

Lada e-Largus начнут выпускать в июле. Машину предложат в двух вариантах: пятиместный пассажирский универсал и грузовой фургон. Партнером и поставщиком электрических компонентов выступила российская компания «Итэлма». Электромотор развивает 50 кВт и 120 кВт в пике и разгоняет машину до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Для e-Largus предложат два варианта аккумуляторов, емкостью 44 кВт/ч и 61 кВт/ч. В первом случае пробег на одной зарядке составит чуть более 300 км, во втором — порядка 400 км.

«У покупателей есть запрос на меньший пробег, но большую нагрузку», — отметил директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

Соколов не назвал примерную цену машины, но отметил, что e-Largus имеет самую высокую локализацию в своем сегменте — более 50%. Следовательно, АвтоВАЗ рассчитывает на увеличение субсидий на покупку своего электромобиля.

Прототип Lada Largus показали в 2010 году на Московском автосалоне. В 2011-м началось тестовое производство в Тольятти, а в продажу автомобиль пошел в июле 2012-го. Благодаря вместительности и невысокой цене этот утилитарный автомобиль быстро стал бестселлером, и на него даже образовались очереди. В 2022 году из-за антироссийских санкций и связанных с ними проблем с поставками комплектующих выпуск машин был приостановлен, хотя в июле 2022-го удалось собрать партию из 1,8 тыс. машин.

В августе 2023 года выпуск «Ларгусов» возобновили на месяц раньше обещанного, после этого производство этой модели в Тольятти завершили и начали перенос их выпуска на ижевскую площадку.

11 декабря представители АвтоВАЗа рассказали о перспективных моторах. В следующем году завод модернизирует 16-клапанный мотор 1,6, который получит прибавку момента на «низах» и мощность около 120 л.с. Кроме того, прибавку по мощности получит мотор и для семейства «Нива».Также на АвтоВАЗе подтвердили работу над собственным турбомотором.