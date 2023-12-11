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На АвтоВАЗе рассказали о перспективных силовых агрегатах

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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В следующем году АвтоВАЗ модернизирует 16-клапанный мотор 1,6. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал представитель завода.

Бензиновый 16-клапанный мотор 1,6 получит прибавку момента на «низах» и мощность около 120 л.с. Кроме того, прибавку по мощности получит мотор и для семейства «Нива».

Также на АвтоВАЗе подтвердили работу над собственным турбомотором. Такой силовой агрегат мощностью 150 л.с. для перспективного кроссовера на базе «Весты» был упомянут в презентации президента АвтоВАЗа Максима Соколова во время заседания в Совете Федерации, посвященном мерам по господдержке автопрома.

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11 декабря стало известно, что Волжский автозавод начнет оснащать автомобили «Лада Веста» обновленным мотором 1,8 Evo. Производство этих силовых агрегатов уже стартовало, тестовая партия машин будет собрана в декабре, а массовое производство начнется в январе.

Мотор 1,8 Evo — обновленная версия силового агрегата, впервые представленного в 2016 году. Из-за антироссийских санкций и связанного с ними прекращения поставок комплектующих в версии Evo внедрено 25 новых деталей

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