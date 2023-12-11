На АвтоВАЗе рассказали о перспективных силовых агрегатах

В следующем году АвтоВАЗ модернизирует 16-клапанный мотор 1,6. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал представитель завода.

Бензиновый 16-клапанный мотор 1,6 получит прибавку момента на «низах» и мощность около 120 л.с. Кроме того, прибавку по мощности получит мотор и для семейства «Нива».

Также на АвтоВАЗе подтвердили работу над собственным турбомотором. Такой силовой агрегат мощностью 150 л.с. для перспективного кроссовера на базе «Весты» был упомянут в презентации президента АвтоВАЗа Максима Соколова во время заседания в Совете Федерации, посвященном мерам по господдержке автопрома.

11 декабря стало известно, что Волжский автозавод начнет оснащать автомобили «Лада Веста» обновленным мотором 1,8 Evo. Производство этих силовых агрегатов уже стартовало, тестовая партия машин будет собрана в декабре, а массовое производство начнется в январе.

Мотор 1,8 Evo — обновленная версия силового агрегата, впервые представленного в 2016 году. Из-за антироссийских санкций и связанного с ними прекращения поставок комплектующих в версии Evo внедрено 25 новых деталей